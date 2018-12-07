В суде по делу вологодского врача-анестезиолога выступит эксперт от Леонида Рошаля

07.12.2018 [Общество]

В рассмотрении дела вологодского врача-анестезиолога в Вологодском областном суде примет участие доктор-кардиолог, член Национальной медицинской палаты Людмила Добродеева.

Напомним, врач-анестезиолог Вологодской областной детской клинической больницы Алексей Смирнов не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе эксперты нашли нарушения, и за это врачу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Пока приговор оспаривается Вологодском областном суде, Алексей Смирнов находится под подпиской о невыезде.

Newsvo подробно писал об этом деле в статье «Экспертиза без экспертов». Материал перепечатали крупнейшие медицинские сайты страны, на защиту доктора встал коллектив областной клинической больницы.

 - Сейчас нам удалось ввести в процесс в качестве эксперта, специалиста доктора-кардиолога, члена Национальной медицинской палаты, доктора Добродееву. Она знакомится с материалами дела, поэтому у нас перерыв до 13 декабря, - рассказал Newsvo Алексей Смирнов.

Как ранее сообщал Newsvo, 30 ноября президент Национальной медицинской палаты, хирург Леонид Рошаль обратился к губернатору Вологодской области с просьбой обратить внимание на это уголовное дело.

Леонид Рошаль подчеркнул, что такие разбирательства должны осуществляться с привлечением врачебного сообщества, "где медики имели бы возможность полноценно выразить свое мнение в отношении действия (бездействия) медицинского работника, с возможностью проведения независимой медицинской экспертизы".

Тэги: здравоохранение

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