В Вологде и Череповце стартовала благотворительная акция в помощь тяжелобольным детям Вологодской области.

В ресторанах и магазинах Вологды и Череповца стартовала акция "Мелочь на мелочь" БФ Хорошие люди.

Суть акции в следующем: в ресторанах и магазинах возле касс установлены банки - копилки с логотипом акции. Посетители могут положить в них мелкие монеты и сделать доброе дело. Собранные средства поступят в благотворительный фонд Хорошие люди и будут направлены на оказание медицинской помощи маленьким жителям Вологодской области.

Хороший поступок - не мелочь, хоть и начинается с мелочи. Знаете ли вы, что Банк России выпускает в среднем 445 монет на каждого жителя страны? Это почти 1,5 кг на человека. А сколько из них лежит мертвым грузом у вас дома? При этом при расчетах за товары или услуги может не хватить мелочи на сдачу.

Вместо того чтобы отпустить монеты на службу экономике, мы пренебрежительно забываем их в карманах и старых кошельках, оставляем в коробках и копилках. Позвольте звонкой монете исполнить свой долг – стать полноценным средством платежа.

Верните монеты в денежный оборот, совершайте хорошие поступки!



В акции «Мелочь на мелочь» уже участвуют:



Ресторанный комплекс «BELLAGIO» ул.Сергея Орлова,4а



Цветы | Доставка "DUTY FREE FLOWERS" ул. Новгородская, 2; ул. Козлёнская,33



Сеть косметики и парфюмерии «Калина» ул. Конева,24,ул. Северная,7а



Сеть магазинов для садоводов «Дивный сад» ул. Прокатова,8; ул.Зосимовская,89



В Череповце партнерами акции стала Сеть салонов цветов «Все пучком» ул. пр.Победы,143 а; Шекснинский пр.,21; ул. Строителей,1; ул.Ленинградская,17 а; ул.Архангельская,43; пр.Победы,68; пр.Победы,102а; пр. Победы 93; ул. Юбилейная,22; ул. Пионерская,16б; ул.М.Горького,49; пр.Октябрьский пр.,53; пл. Строителей 3а;



Все отчеты о поступлении и расходовании средств будут публиковаться на сайте фонда: http://fond.region35.ru