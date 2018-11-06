В Вологде возбудили уголовное дело о хищении 3,6 млн рублей взносов у пайщиков «Семейного капитала»

В Вологде по требованию прокуратуры в отношении руководителей КПК «Семейный капитал» и КНПО «Семейный капитал» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. При этом руководители этих фирм были задержаны в Санкт-Петербурге еще год назад.

С заявлением о хищении денег в полицию в Вологде обратились 11 пайщиков кооператива, общая сумма ущерба оценивается в 3,6 млн рублей.

- Изучением материалов проверки установлено, что в 2015-2016 годах граждане вкладывали денежные средства в кооператив, деятельность которого фактически представляла собой «финансовую пирамиду», при заведомом отсутствии у руководства кооператива возможности и желания исполнять взятые на себя обязательства, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Следователь СУ УМВД России по городу Вологде возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В результате преступной деятельности кооператива пострадали не только жители Вологодской области, но и люди из других регионов России. Сейчас органами внутренних дел расследуется уголовное дело по фактам хищения денежных средств 17 тысяч пайщиков в общей сумме свыше 313 млн. рублей, совершенных при аналогичных обстоятельствах.

Напомним, Игорь Белоусов основал КПК в 2011 году. За все время работы кооператива 20 тыс. пайщиков вложили в него более 3 млрд рублей.

В сентябре 2017 года Newsvo сообщал, что в федеральной службе судебных приставов по Вологодской области накопилось несколько исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал», филиалы которого работали в Вологде и Череповце. На тот момент долги кооператива по налогам и сборам в Вологодской области превышали 700 тысяч рублей.

По данным Интерфакса, учредитель НПО Игорь Белоусов в конце августа 2017 года был арестован в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Были также задержаны его супруга и сын, которые владеют активами кооператива. Вместе с ними по делу проходит один из руководителей кооператива Дмитрий Ходыкин, а также глава НПО Наталья Верхова.

В сентябре 2017 года на официальном сайте «Семейного капитала» было объявление, что он прекратил работу. При этом руководство кооператива обвиняло в этом пайщиков, предупреждая, что теперь платить по долгам придется им всем. В этом году кооператив просит оставшихся без денег пайщиков писать ходатайства в защиту их руководителей. В марте 2018 года на сайте появилось обещание, что "Всем до единого пайщикам КПК «СК» и НПО «СК» начнутся выплаты. В полном объёме".

Происходящее в кооперативе называют рейдерским захватом, обвиняя Банк России в незаконности приказа, на основании которого было возбуждено уголовное дело. Задержанный Игорь Белоусов в сентябре объявил пайщикам, что он начал голодовку, закончив свое письмо такими словами: