В Вологодской области снова сменится гарантирующий поставщик электроэнергии

01.11.2018 [Общество]

В Вологодской области назначат нового гарантирующего поставщика электроэнергии. Точная дата, с которой фирма, назначенная приказом Минэнерго, начнет выполнять обязанности, будет определена в ближайшее время.

- Согласно приказу Минэнерго России от 29 октября 2018 года, победителем конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии на территории Вологодской области признано ООО «Северная сбытовая компания», входящее в группу «Интер РАО». Точная дата, с которой начнет выполнять обязанности новый гарантирующий поставщик, будет определена в ближайшее время, - сообщает пресс-служба МРСК Северо-Запада.

Напомним, 23 марта «Вологдаэнергосбыт» за огромные долги на рынке покупки электроэнергии лишился статуса гарантирующего поставщика в Вологодской области. Вместо него, согласно приказу Минэнерго, с 1 апреля обязанности поставщика исполнял МРСК Северо-Запада. После этого у некоторых потребителей возникли проблемы с возвратом денег, заплаченных не на тот счет.

Согласно действующему законодательству, сетевая организация производила и будет производить расчеты с потребителями за электроэнергию до момента определения даты работы нового гарантирующего поставщика. После того, как это произойдет, передавать показания электросчетчиков  и оплачивать электроэнергию необходимо будет новому поставщику. Информация об изменениях будет своевременно доведена до потребителей электроэнергии через официальный сайт «Интер РАО», платежные документы и СМИ.

ООО «Северная сбытовая компания» было зарегистрировано совсем недавно в Москве -  20 июля 2018 г. (гендиректор - Оксана Панова). Учредители компании - ООО "МЭС-Развитие" (99%) и ООО "ЭСКБ-Развитие" (1%). В свою очередь учредитель "МЭС-Развитие" - ПАО "Мосэнергосбыт", который был поставщиком в госконтрактах на общую сумму более 279 млрд рублей.

ПАО «Интер РАО» — российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Было зарегистрировано в 2002 году в Москве, его учредитель - ОАО РАО "Еэс России", которое было ликвидировано 1 июля 2008 г.

Тэги: электроэнергия

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