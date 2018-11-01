Усадьба Спасское-Куркино получит трехмиллионный грант на ремонт главного дома

01.11.2018 [Общество]
Усадьба Спасское-Куркино получит трехмиллионный грант на ремонт главного дома

Усадьба Спасское-Куркино в Вологодском районе выиграла президентский грант на работы по сохранению главного дома. С учетом софинансирования из бюджета района, сумма средств, направляемых на ремонт, составит 3,7 млн рублей (3,048 млн рублей – грант, 670 тысяч рублей – софинансирование из районного и областного бюджетов).

Эти деньги будут потрачены на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной историко-культурной экспертизы, работы по проведению наружных и внутренних газовых сетей, реконструкцию системы отопления. Работы начнутся в январе и должны быть завершены до конца ноября 2019 года.

Заявку на грант в сентябре этого года подала вологодская региональная организация «Союза архитекторов России».

Усадьба Спасское-Куркино представляет собой архитектурный ансамбль 18-19 веков. Долгое время она использовалась как контора сельхозпредприятия, а потом оказалась заброшена. Сейчас волонтеры, местные жители и меценаты стремятся восстановить усадьбу и сделать Спасское-Куркино привлекательной для туристов.

Напомним, в прошлом году усадьба получила президентский грант в 2 млн рублей на проведение ландшафтной реконструкции. Многое для сохранения усадьбы сделал ее хранитель Николай Сайкин, в этом году его официально трудоустроили в усадьбе в качестве экскурсовода.

Тэги: гранты, Спасское-Куркино
Сюжет: Усадьба Спасское-Куркино
Фото: vk.com/kurkino_estate

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