Под Череповцом виновника падения на ребенка снега с крыши оштрафовали на 20 тысяч рублей

В Череповецком районе директора коммунальной фирмы ООО «УправКом», обслуживающей дом, с крыши которого снег упал на ребенка, оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 3 апреля 2018 года в поселке Шулма под Череповцом. С крыши дома №5 по улице Центральной наледь обрушилась на восьмилетнего мальчика. С переломами плечевой и бедренной костей ребенок был доставлен в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствие пришло к выводу, что признаки состава преступления усматриваются в действиях директора ООО «УправКом», которое должно было, согласно заключенному договору, своевременно очищать крышу дома от снега и наледи. Руководитель коммунальной фирмы попросил суд о рассмотрении уголовного дела судом в специальном порядке, предусмотренном статьями 25.1 и 104.4 УК РФ, поскольку он совершил преступление впервые, а также возместил ущерб и загладил причиненный вред.