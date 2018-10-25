Обманутых дольщиков в правительстве Вологодской области встретили силовики с автоматами

Наталья Рюмина

Сегодня дольщики дома на Сосновой 6/8 в Кувшиново Вологодского района пришли в областное правительство получить ответы на свои вопросы, а там их встретила силовики с автоматами. Люди хотели попасть на инвестсовет, где обсуждались вопросы по достройке домов, но их не пустили.

Высокие пороги

Обманутые дольщики СУ-13 вновь «штурмовали» правительство области, пытаясь добиться от властей ответа на вопрос, когда же все-таки будет подписан договор с инвестором. Напомним, о том. что инвестор найден (ООО «Горстройзаказчик»), жителям сообщили в правительстве области в начале июля, однако с тех пор дело мертвой точки так и не сдвинулось - договор с инвестором так и не подписали.

Уже несколько лет люди платят ипотеку за кирпичную кладку без окон, дверей и крыши. На застройщика в 2016 году было заведено уголовное дело: директора «СУ-13» Светлану Шабурину подозревают в хищении 150 млн рублей дольщиков.

Проблемы дольщиков власти обещают решить уже несколько лет. Согласно областному законодательству об обманутых дольщиков, власти могут привлекать инвесторов на достройку таких домов, компенсируя затраты субсидиями и предоставлением земельных участков. Но в мае 2018 года в администрации Вологды сказали, что таких участков в городе нет.

Дольщики в здании правительства. Фото Newsvo

Несмотря на то, что инвестор был уже найден, 2 октября департамент экономического развития разместил на сайте правительства области информацию о том, что ищет... инвестора для завершения долевого строительства дома в поселке Кувшиново по адресу Сосновая 6/8.

В качестве мер государственной поддержки будущему инвестору предлагается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов, предоставление субсидий на погашение процентов по кредиту и предоставление субсидий местным бюджетам для технологического подключения. Стоимость завершения строительства состоавляет около 300 миллионов рублей. При этом свободных квартир в доме, которые можно было бы выставить на продажу после завершения строительства, всего 14.

Напомним, что до «Горстройзаказчика» с Сосновой 6/8 уже ушел один инвестор, так и не начав работу - ООО «Восток-Строй». Этой фирме тоже так и не выделили земельного участка, обещанного инвестору.

Людям, которые ждут жилья, ничего не остается, как обивать пороги здания на Герцена, 2.

Встреча с автоматами

25 октября в правительстве Вологодской области состоялся инвестсовет по домам обманутых дольщиков. Однако для самих дольщиков места на инвестсовете не нашлось - людей даже не пустили за турникет. Они пришли в здание правительства без приглашения, написали на листках свои вопросы и стояли в коридоре у входа, ожидая от чиновников ответов.

За два часа к людям никто не вышел из правительства, зато дольщиков встретили полиция и Росгвардия с автоматами.

Фото дольщиков.

Дольщики вели себя достаточно тихо, за них говорили вопросы на листах бумаги:

«Где инвестор?»… «Где дорожная карта?»… Вопросы, на которые никто не выходил отвечать.

Напомним, чиновники заверяли журналистов о готовности «Горстройзаказчика» выйти на объект.

«У нас сейчас идет процесс согласования, в рамках законодательства, компенсаций, которые предлагает область за достройку дома. Этот процесс в самом разгаре. Как только будет понятно, каким образом это все будет компенсироваться, немедленно будут поданы документы недостающие и будет заключено соглашение о достройке», - пояснили Newsvo в ЗАО «Горстройзакзачик» месяц назад.

А вскоре после этого комментария внезапно появилась информация о том, что департамент экономического снова развития ищет инвестора.

Ожидание в коридоре областного правительства с вопросами на листах бумаги полиция посчитала несанкционированным публичным мероприятием. Проще говоря, митингом, которые запрещены в здании правительства Вологодской области.

Корреспондент Newsvo тоже была на этом «митинге». Через полчаса стояния, когда стало понятно, что за дольщиками наблюдает только полиция, мы набрали номер пресс-службы правительства Вологодской области и спросили, собираются ли они кого-либо послать к людям. Отвечать на вопросы в пресс-службе отказались, перенаправив нас в пресс-службу губернатора. Там на звонки никто не отвечал. Еще через несколько минут в холле появились несколько человек, которые отвечают за информационную политику областных властей. Заместитель начальника Управления информационной политики Алексей Завьялов отказался разговаривать с журналистами, уйдя за колонну и так там и оставшись. Алексей Пономарев – сотрудник пресс-службы - не стал прятаться, но пояснить ничего не смог, посоветовав дождаться окончания инвестсовета.

Примерно в то же время, как появились сотрудники пресс-служб, в здание правительства прибыли еще несколько полицейских с целью разогнать дольщиков

«В ваших действиях усматривается нарушения. Либо вы сейчас прекращаете все это, либо мы все едем в отдел», - заявил мужчина в форме.

Дольщики ехать отказались, и тогда с них стали брать объяснения в письменном виде. Люди давали объяснения прямо в холле, одну женщину провели дальше в здание. Полицейские предложили написать свои показания в отделе, однако дольщики отказались.

Сергей Жестяников вышел к дольщикам. Видео Newsvo

В итоге выйти к людям отправили главу Вологодского района Сергея Жестянникова. Он заявил, что вопрос по Сосновой 6/8 обсуждался на инвестсовете.

«В переговорах с инвестором по Сосновой 6/8 возникли юридические сложности. Сразу не поправить эту историю, это в рабочем порядке решается. Но пока обсуждается «Горстройзаказчик» как инвестор. Губернатор поставил задачу решить проблему до конца года. Это максимальный срок».

После этого полиция продолжила опрашивать «митингующих».

Один из дольщиков Алексей Тимофеев принес с собой плакат, он хотел устроить одиночный пикет. Однако плакат у мужчины отобрал общественный активист Артем Филатов, унеся его в неизвестном направлении. Какой интерес у Артема Филатова таскать чужие плакаты, остается только догадываться.

Отметим, что в феврале 2019 года дом обманутых дольщиков может перейти в конкурсную массу по делу о банкротстве СУ-13, поэтому дольщики очень боятся потерять дом. Они опасаются, что соглашение так и не будет достигнуто, пока они слушают о том, какие задачи поставлены и что планируется сделать.