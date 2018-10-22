В Вологде снова продают дом на Зосимовской 5а, который загорелся перед предыдущим аукционом

8 октября в Вологде вновь объявили аукцион на продажу исторического дома с земельным участком по адресу Зосимовская, 5а. Напомним, в феврале этого года дом уже был продан, однако за несколько минут до его продажи в нем начался пожар, что не входило в планы нового собственника. В итоге он подал к администрации города иск в суде о признании сделки купли-продажи недействительной.

Сейчас начальная цена здания вместе с участком составляет 2 306 700 рублей. Торги должны состояться 15 ноября 2018 года. Двухэтажное нежилое здание площадью 291 квадратный метр продается с обременением. Обязанностью покупателя при приобретении участка и здание будет использование имущества с соблюдением ограничений, установленных постановлением Правительства Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ».

В феврале на этот дом с участком в центре города претендовали 13 человек. Победителем стал Сергей Ольшуков, предложивший 3 953 800 рублей. Однако когда после аукциона он узнал, что дом загорелся, то не захотел его приобретать, что вполне понятно, ведь восстанавливать разрушенный дом намного дороже. Примечательно, что городские власти подали иск в суд, требуя взыскать с победителя аукциона деньги за сгоревший дом по договору купли-продажи.

Задаток за дом составлял более 400 тысяч рублей. По правилам торгов, если победитель откажется подписывать договор, то задаток ему не возвращают. Однако в этом случае дело усложнили непредвиденные обстоятельства в виде пожара. 8 июня 2018 года Вологодский городской суд удовлетворил встречное исковое заявление Сергея Ольшукова о расторжении договора купли-продажи недвижимого имущества и взыскании денежных средств (задатка).

Покупатель пояснил суду, что администрация города Вологды обязалась передать ему здание, которое не было повреждено пожаром. То есть на момент заключения договора недвижимое имущество по качественным характеристикам не отвечало условиям договора, так как было частично уничтожено и частично повреждено в результате пожара.

Отметим, что в феврале один из участников торгов пояснил Newsvo, что никто из претендентов на покупку здания не был предупрежден администрацией о том, что Зосимовская 5а – выявленный памятник архитектуры и что его надо будет сохранить. Дом купчихи Екатерины Петровой на Зосимовской, 5а был построен в к. 19 в. В аукционной документации было сказано, что дом с участком продается с обременением, но это обременение касается только границы застройки.