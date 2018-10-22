В музее Великого Устюга покажут запрещенную в СССР картину местного художника Николая Бекряшёва

22.10.2018 [Общество]

Выставка, показывающая вековую историю формирования коллекции живописи местного музея-заповедника, открылась в Великом Устюге. Среди полотен, посвященных далекой и близкой истории города, картина Олега Бороздина и Сергея Кулакова «Восстание в Великом Устюге в 1648 году» (1956), работа Николая Бекряшёва «Первый губернский съезд депутатов Советов 19 июля 1918 года» (1927). На полотнах Александра Казакова «Сбор продналога в 1921 году», «В детской столовой», «Женское собрание» – суровые и трогательные свидетельства сельской жизни 20-х годов XX века.

- Удивительна судьба картины Николая Георгиевича Бекряшёва «Первый губернский съезд депутатов Советов 19 июля 1918 года», написанной к десятилетию Октябрьской революции. Картина была списана, но сохранилась в фондах музея. На ней изображены, в основном, члены Северо-Двинского губисполкома 1918–1920 годов. Часть из них в дальнейшем была репрессирована, что стало причиной списания картины с музейного учета в 1955 году. В судьбе картины, как в зеркале, отразился сложнейший период нашей истории, - сообщает Великоустюгский государственный музей-заповедник.

Николай Георгиевич Бекряшёв работал директором музея культуры Северной Двины (ныне — Великоустюгский музей-заповедник) с 1924 по 1938 годы. Николая Бекряшева арестовали 20 февраля 1938 года во время Большого террора и приговорили к трём годам лишения свободы за контрреволюционную деятельность. Он скончался 6 апреля 1939 года в трудовом лагере в Архангельской области.

В 2000 году его посмертно удостоили звания Почётного гражданина Великого Устюга. Памятная доска Николаю Бекряшеву открыта на здании Музея истории и культуры города.

Тэги: выставки, репрессии

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