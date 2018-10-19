2,6 млн рублей: вологодский фонд ОМС закупает второй автомобиль за два месяца

19.10.2018 [Общество]

Территориальный фонд ОМС Вологодской области в этом году "отличился" закупками недешевых автомобилей. 3 сентября учреждение, в задачи которого входит финансовое обспечение прав граждан на медицинскую помощь, закупило FORD FOCUS, а 29 октября пройдет аукцион на поставку еще одного автомобиля, параметры которого подходят к FORD MONDEO.

Согласно документам аукциона, который пройдет 29 октября, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Вологодской области хочет получить машину, которая выпущена в этом году и стоит почти полтора миллиона рублей. Седан, рассчитанный на 5 мест, должен быть цвета серого или серебристого металлика.

Габариты машины также четко определены: длина – 4870 мм., ширина – 2020 мм., высота – 1480 мм., дорожный просвет -150 мм. Объем двигателя - 2488 кубических сантиметров, максимальная мощность - 149 лошадиных сил.

Авто должно быть полностью укомплектовано, вплоть до ковриков, а комплектация адолжна включать легкосплавные колесные диски, цветной дисплей на приборной панели, аудиосистема с CD/MP3-проигрывателем, АМ/FM - радио, порт USB, кожаная отделка рулевого колеса  и рукоятки переключения передач.

Под указанные параметры подходит FORD MONDEO. Начальная цена автомобиля - 1 494 333 рубля 33 копейки. 

В ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» говорится, что Фонд ОМС формируется из доходов от уплаты, страховых взносов на ОМС, недоимок по взносам, налоговым платежам, начисленных пеней и штрафов, средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Федерального фонда, средств бюджетов субъектов РФ и др. источников.

Недавно Территориальный фонд ОМС уже купил один автомобиль: 3 сентября учреждение приобрело Сначала был куплен FORD FOCUS за 1 147 993 рубля. Поставщиком стало ООО «Форд Соллерс Холдинг».

При этом, по данным Newsvo, в смете фонда на 2018 год был заложен только один автомобиль. По неофициальным данным из наших собственных источников, второй автомобиль, возможно, приобретается вместо ремонта помещений.

Напомним, в июле этого года территориальный фонд ОМС отказался выделить вологжанке Алене Андрюшиной 200 тысяч рублей на оперирование опухоли в голове, которую ей рекомендовали московские специалисты. В итоге на операцию ей пришлось брать кредит.

Тэги: ОМС, госзакупки

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