Работникам Шекснинской птицефабрики выплатили долги по зарплате

19.10.2018 [Экономика]

ООО «Паритет Вятка» выплатило работникам Шекснинской птицефабрики долги по зарплате, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

- В результате принятых совместных мер к 18 октября 2018 года работникам выплачено более 20 миллионов рублей, включая задолженность за период июнь-август текущего года, инкриминируемый следственными органами, а также и за последующий период (сентябрь и октябрь 2018 года).  Предприятие представило информацию о полном погашении существовавшей задолженности, - говорится в сообщении.

Следователями запрошены все платежные поручения, подтверждающие перевод денежных средств каждому работнику ООО «Паритет Вятка».

Как ранее сообщал Newsvo, в сентябре следователи возбудили уголовное дело о невыплате ООО «Паритет Вятка» 13,9 млн рублей зарплаты сотрудникам Шекснинской птицефабрики.

ОАО «Шекснинская птицефабрика» находится в стадии банкротства с 2013 года. С ноября 2016 года его имущество и мощности по договору хранения использует ООО «Паритет-Вятка». Как сообщало ранее областное правительство, неэффективный менеджмент руководства этой фирмы привел к отсутствию денег для приобретения комбикормов и гибели большей части поголовья летом 2018 года.

5 октября конкурсный управляющий расторг договор хранения с ООО «Паритет Вятка», имущество птицефабрики передано образованному в 2017 году ООО «Шекснинская птицефабрика». Гендиректор этого ООО - Александр Курзанов.

Большая часть имущества птицефабрики была продана несколькими месяцами ранее, когда на производстве "хозяйничало" ООО «Паритет – Вятка». О том, что было продано, Newsvo подробно писал в сентябре. Начальная цена лота была немногим меньше миллиарда - 731 338 186,86 рублей. Но в итоге все вышеперечисленное имущество продали всего за 182 834 546,76 рублей. Покупателем стало ООО "Онегафинансгрупп" из Москвы.

Позже выяснилось, что продажа имущества была проведена незаконно. В арбитражный суд было подано заявление по обжалованию результатов торгов.

Гендиректор московского ООО "Онегафинансгрупп" - Владимир Зубов. А учредитель этой фирмы - АО "Экспериментальное кондитерское объединение "Вологда" (гендиректор - Анатолий Юганов). Оно же стало учредителем ООО "Шекснинская птицефабрика", которое теперь является хранителем имущества птицефабрики.

Тэги: зарплаты, птицефарбрики
Сюжет: Банкротство агрохолдинга "ОГО"

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