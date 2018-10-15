Начальник департамента здравоохранения Вологодской области покидает свой пост

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Игорь Маклаков заявил, что собирается покинуть свой пост. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в областном правительстве.

По данным Newsvo, 18 октября станет последним днем работы Игоря Маклакова в этой должности. Куда он уходит, не сообщается. И.о. обязанности начальника департамента назначен Сергей Бутаков.

Напомним, Игорь Маклаков возглавлял департамент с декабря 2014 года.