Жители пожаловались на разваливающиеся перила отремонтированного Красного моста в Вологде

Житель Вологды выложил в соцсеть фотографии недавно отремонтированного Красного моста, на которых разваливаются перила (см. в галерее). Однако в городской администрации Newsvo сказали, что это норма.

- Хотел пожаловаться на пешеходный мост через р. Вологда. Который недавно отремовали. Хожу по нему 2 раза в неделю и боюсь когда дети подходят к ограждению!!! Просто в шоке, неужели нашему правительству так наплевать на лютей и на качество выполненных работ на мосту! - написал Георгий Музашвили (ред. - орфография и пунктуация автора сохранены)

В городской администрации корреспонденту Newsvo пояснили, что изображенные разрезы на фото - это деформационные швы. По словам чиновников, такие незакрепленные стыки обязательно должны быть в подобных конструкциях - это помогает предотвратить деформацию ее элементов при перепадах температур.

Как ранее сообщал Newsvo, мост решили отремонтировать после того, как в мае одна из его плит на входной группе со стороны улицы Добролюбова рухнула вниз. Эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стало разрушение бетона из-за отсутствия гидроизоляции на лестничных сходах. Несколько лет влага проникала внутрь, арматура проржавела.

Электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт Красного моста администрация города объявила в начале июня. Начальная (максимальная) цена контракта – 17,6 млн рублей. Это почти в три раза меньше, чем планировалось потратить на эти работы ранее. Так, 17 мая мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил сумму в 51 млн рублей. Он сказал, что на эти деньги заменят фундамент и опоры лестничных сходов - их планировали полностью обновить и выложить гранитной плиткой. Также собирались заменить покрытие по всей длине моста, уложить гидроизоляцию, установить новое ограждение, освещение и декоративную подсветку моста. В итоге были просто переделаны входные группы моста, перила покрасили красной краской и установили освещение.

Комиссия администрации Вологды приняла Красный мост после ремонта только с третьего раза, 21 сентября. После первого и второго находились недоделки и замечания.