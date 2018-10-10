Проходная Льнокомбината в Вологде может стать объектом культурного наследия

Комитет по охране объектов культурного наследия заказал историко-культурную экспертизу по пяти зданиям в Вологде и Тотьме. Соответствующая информация опубликована на сайте комитета государственного заказа Вологодской области.

Экспертиза требуется для того, чтобы комитет принял решение о включении или отказе во включение этих зданий в Единый государственный реестр объектов культурного наследия и определения предмета охраны.

В Вологде в реестр могут войти приют Благотворительного Общества второй половины 1840-х годов на Чернышевского, 56, здание городской богадельни на Набережной VI Армии, здание первой городской амбулатории XVIII века на Чернышевского, 58, дом Боголепова 1914 года постройки на Октябрьской 50 и комплекс зданий проходной Льнокомбината.

Напомним, этим летом градозащитники сообщили, что в бывшей городской амбулатории на Чернышевского, 58 ведутся незаконные строительные работы.

Собственником зданий проходной Льнокомбината является Вологодский текстильный комбинат (управляющая компания – ООО «УК «Земство»). Экспертизу этих зданий нужно провести до 10 июня 2019 года.

В Тотьме будет проводиться эспертиза двух домов – 1917 и 1899 года.