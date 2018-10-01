По факту незаконного сноса здания «Труда» в Вологде начато административное расследование

Областной комитет по охране памятников проведет административное расследование по факту незаконного сноса здания «Труда» на Орлова, 2 в Вологде. Это корреспонденту Newsvo подтвердили в ведомстве.

- Расследование имеет цель установить мотивы лиц, которые отдавали те или иные указания относительно дела. Здание «Труда» является объектом исторической среды, статус этот происходит из проекта зон охраны памятников истории и культуры города Вологды. То есть оно фактически памятником не являлось, это средовая постройка. У нас законом установлено требование о сохранении объектов архитектурной среды, к которым относятся подобного рода дома. Однако сносы таких домов у нас, к сожалению, случаются. Ответственность уголовная, учитывая, что это не памятник, здесь, скорее всего, невозможна. Скорее, административная, - пояснил Newsvo главный консультант комитета по охране объектов культурного наследия области Даниил Русанов.

Рассматривать протокол, который комитет составит по итогам расследования, будет Вологодский городской суд. Он же будет решать вопрос об ответственности подрядчика. В похожей ситуации незаконного сноса сталинки на улице Чернышевского суд назначил бизнесмену Алексею Сивкову наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, здание бывшего спорткомплекса «Труд» в центре Вологды снесли в выходные. Работы проводились с использованием экскаваторов и были продолжены даже после того, как представителя подрядчика уведомили, что снос запрещен (возможна только реконструкция).

С 28 октября 2014 года здание «Труда» принадлежит ООО «Аудит», директор и учредитель которого - Василий Анчуков. По данным Newsvo на октябрь 2015 года, на здание была оформлена ипотека в банке «Северный кредит». Как пишет "Настоящая Вологда", 27 сентября 2018 года был заключен договор на снос с ООО "Аргос Трейд", однако по неофициальной информации градозащитников, за сносом здания может стоять предприниматель Эльбрус Карсанов.

По словам замначальника департамента градостроительства Вологды Александра Борисовского, в городскую администрацию не поступало каких-либо документов, которые бы говорили о том, что на этом месте будут строить что-то новое.