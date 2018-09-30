Снесенный "Труд": как в Вологде незаконно уничтожили экскаваторами историческое здание

Евгения Сибирцева

В Вологде незаконно снесли здание бывшего спорткомплекса "Труд" на Орлова, 2. Работы проводились с использованием экскаваторов и были продолжены даже после того, как представителя подрядчика уведомили, что снос запрещен. Несмотря на информирование полиции (когда было разрушено около 20% здания), исторический объект почти полностью разрушили. Это свидетельствует о том, что собственник здания уверен в своей безнаказанности.

Здание "Труда" начали в открытую сносить в субботу днем. Оно обладает признаками объекта культурного наследия, его снос запрещён.

Градозащитники вызвали полицию и позвонили в Комитета по охране культурного наследия. По их словам, полицейские почему-то не торопились выехать на место:

- Полиция не направила следственную группу на снос, а участковый общался с журналистами и градозащитниками по телефону. Работы прекратила зампредседателя Комитета по охране ОКН области Ольга Симухина. Она уведомила подрядчика Романа Добрынина (ООО Аргос Трейд) о незаконности сноса. Основной массив здания сохранился. Разобрана часть заднего фасада. Если мы не хотим потерять здание — следите и сообщайте в полицию, в социальных сетях и нам, - написали администраторы группы "Настоящая Вологда в субботу вечером.

С 28 октября 2014 года здание "Труда" принадлежит ООО "Аудит", директор и учредитель которого - Василий Анчуков. По данным Newsvo на октябрь 2015 года, на здание была оформлена ипотека в банке «Северный кредит». Как пишет "Настоящая Вологда", 27 сентября 2018 года был заключен договор на снос с ООО "Аргос Трейд", однако по неофициальной информации градозащитников, за сносом здания может стоять предприниматель Эльбрус Карсанов.

Приехавшая на место сотрудник Комитета по охране культурного наследия разъяснила представителю подрядчика, что снос запрещён. В субботу в 17.40 подрядчику было выдано предписание остановить снос.

Однако ночью работы по сносу продолжились (!).

- 21:30. Снос продолжается. Наглость не имеет границ. Вновь вызвана полиция. Первоначально сотрудник дежурной части утверждала, что полицейские видели разрешение на работы. Только после того, как мы объяснили что на месте сноса представитель Комитета по охране окн уведомил о незаконности сноса подрядчика, полиция направила сотрудников. Насколько они будут сильны остановить снос увидим утром. Но, кажется, Романа Доброходова, директора АргосТрейд не пугает уголовная ответственность за снос охраняемого государством здания, - написали градозащитники.

В итоге, несмотря на уведомление полиции, ночью здание снесли почти полностью, а сегодня, в воскресенье, незаконный снос продолжился. Т.е. мы в очередной раз убеждаемся, что в Вологде можно абсолютно свободно, в открытую, незаконно разрушать исторические здания.

Полицейские прибыли на незаконное место сноса около обеда в воскресенье.

- Это оказались новые сотрудники полиции, которые не в курсе происходящих в течение двух дней событий. Они девственно-чисты от информации о стаусе здания и незаконости работ. Опять выясняют. Эффективность правоохранительной системы Вологды просто зашкаливает, - рассказал Евгений Доможиров.

Чуть позже Евгений написал:

- Полиция обнаружила правонарушение. После того, как на Орлова, 2 приехала представитель Комитет по охране объектов культурного наследия Ольга Симухина. Снос остановен, полицейские начали какие-то действия по пресечению нарушения совершать. Но от здания остался только фасад.

Напомним, в сентябре 2017 года здание "Труда" дважды поджигали.

Учредитель ООО "Аудит" Василий Анчуков сейчас является директором, учредителем или конкурсным управляющим управляющим более 40 фирм. Многие из них обанкротились при его руководстве, например, ЗАО «Птицефабрика Великоустюгская». Анчуков также был конкурсным управляющим "Вологодского станкозавода", когда работникам предприятия не выплачивалась зарплата.

В октябре 2016 года "Череповецкая истина" сообщала, что в аналитической записке, которая оказалась в распоряжении редакции, говорится, что Анчуков имеет двойное гражданство - России и США. По данным издания, Василий Анчуков довел до процедуры банкротства и провел мероприятия по ликвидации более 223 предприятий не только на территории Вологодской области, но и всей России.

По информации "Череповецкой истины", Василий Анчуков находится под следствием по уголовному делу по статье «Мошенничество», возбужденному отделом по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Москве. 28 марта 2018 года Анчукова задержали в Вологде, провели обыск в его квартире, а затем повезли на обыск в офисе. Во время этого оперативного мероприятия конкурсному управляющему удалось... сбежать.

Однако он продолжает регулярно выходить в соцсеть ВКонтакте. А 27 мая 2018 года Анчуков участвовал в "Зеленом марафоне" "Бегущие сердца" в команде ООО "Новотек" в Вологде. Фотография улыбающегося Анчукова с участниками команды появилась в соцсети. Видимо, полицию он уже не интересует.

Newsvo будет следить за ситуацией с незаконным сносом "Труда" и привлечением виновных к ответственности.