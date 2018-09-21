В Вологде инвестор сорвал ранее оговоренные сроки реставрации дома купца Смирнова

21.09.2018 [Общество]
В Вологде инвестор сорвал ранее оговоренные сроки реставрации дома купца Смирнова

В Вологде инвестор сорвал ранее оговоренные сроки реставрации дома купца Смирнова на Мальцева, 40

В конце 2016 года власти продали памятник архитектуры в частые руки, с обязательством провести реставрацию здания до 1 января 2018 года. В конце 2016 года городские власти продали дом в центре города вместе с участком за 4 млн рублей Синициной Татьяне Петровне, арт-директору отеля «История».

Доходный дом купца Смирнова на улице Мальцева, 40 в Вологде переоборудуют в гостиницу. Здание, построенное в начале XX века, полностью переберут, восстановят резные детали, в номерах воссоздадут оригинальный интерьер, сообщает новостной сайт городской администрации Вологда.рф. Все работы на объекте культуры федерального значения проводит инвестор.

Однако до 1 января 2018 года реставрацию не провели: работы на объекте начались совсем недавно. Новостной сайт городской администрации пишет, что проект реставрации здания выполнила компания «СтарГрад».

- Проект реставрации прошел госэкспертизу, согласован Комитетом по охране объектов культурного наследия области. Разрешение на выполнение ремонтно-реставрационных работ выдано в июле, все работы будут выполнены под надзором специалистов, - рассказал заместитель начальника департамента градостроительства Александр Борисовский.

В здании выполнят полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Все элементы конструкции промаркируют, поврежденные заменят. Элементы резьбы, филенчатые двери и конструкции, пригодные для дальнейшей эксплуатации, должны сохранить. Интерьер начала XX века появится в отдельных номерах. Уже составлены чертежи дома на основе обмеров, работы в полном объеме профинансирует инвестор. Кто выполняет работы, не сообщается.

Ранее городская администрация также нарушила сроки проведения ремонтно-реставрационных работ на этом здании.

 

Тэги: исторические дома
Рисунок проекта гостиницы с сайта Вологда.рф

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в столкновении с троллейбусом погиб мотоциклист
Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области
В Вологде задержали угонщиков: один сидел в машине, другой ее толкал
Администрация Вологды продала троллейбус за 69 тысяч рублей
Экс-начальницу вологодского сельхоздепартамента Анну Беляевскую приговорили к 6 годам колонии
В Череповецком районе бывший заключенный раскопал могилу женщины, похороненной полвека назад
Родителям первоклассников в школе № 3 Вологды вернули собранные на ремонт деньги
Вологодская центральная районная больница переедет в здание на Козленской, 99а
В Вологде мать студента колледжа оштрафовали за наблюдения сына за звездами
В Вологде участок со старыми общежитиями ВоГУ отдадут под дом для дольщиков
21.09.2018 [Экономика]

Договор с ООО «Паритет – Вятка» о хранении имущества птицефабрики «Шекснинская» расторгнут

382
1
21.09.2018 [Происшествия]

В Вологде из-за волокиты чиновников отказались возбуждать дело о нападении собаки на мужчину

559
0
21.09.2018 [Общество]

Власти Великого Устюга хотят наказать организаторов митинга против пенсионной реформы

650
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Договор с ООО «Паритет – Вятка» о хранении имущества птицефабрики «Шекснинская» расторгнут
В Вологде инвестор сорвал ранее оговоренные сроки реставрации дома купца Смирнова
Хоккейная "Северсталь" проиграла минскому "Динамо" со счетом 1:4
Задолжность за энергоресурсы в Вологодской области составляет 4,4 млрд рублей
Власти Великого Устюга хотят наказать организаторов митинга против пенсионной реформы
В Вологде из-за волокиты чиновников отказались возбуждать дело о нападении собаки на мужчину
Отопление в школах Вологды должны включить до 26 сентября
 
19.09.2018 [Общество]

Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области

9463
0
21.09.2018 [БлогоVO]

Интересно мнение вологжан и их отношение к происходящему

233
0
21.09.2018 [Обзор Прессы]

Вброс идет по плану: как политтехнологи фальсифицировали выборы в Приморье ради победы Кремля

348
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика