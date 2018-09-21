В Вологде инвестор сорвал ранее оговоренные сроки реставрации дома купца Смирнова на Мальцева, 40

В конце 2016 года власти продали памятник архитектуры в частые руки, с обязательством провести реставрацию здания до 1 января 2018 года. В конце 2016 года городские власти продали дом в центре города вместе с участком за 4 млн рублей Синициной Татьяне Петровне, арт-директору отеля «История».

Доходный дом купца Смирнова на улице Мальцева, 40 в Вологде переоборудуют в гостиницу. Здание, построенное в начале XX века, полностью переберут, восстановят резные детали, в номерах воссоздадут оригинальный интерьер, сообщает новостной сайт городской администрации Вологда.рф. Все работы на объекте культуры федерального значения проводит инвестор.

Однако до 1 января 2018 года реставрацию не провели: работы на объекте начались совсем недавно. Новостной сайт городской администрации пишет, что проект реставрации здания выполнила компания «СтарГрад».

- Проект реставрации прошел госэкспертизу, согласован Комитетом по охране объектов культурного наследия области. Разрешение на выполнение ремонтно-реставрационных работ выдано в июле, все работы будут выполнены под надзором специалистов, - рассказал заместитель начальника департамента градостроительства Александр Борисовский.

В здании выполнят полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Все элементы конструкции промаркируют, поврежденные заменят. Элементы резьбы, филенчатые двери и конструкции, пригодные для дальнейшей эксплуатации, должны сохранить. Интерьер начала XX века появится в отдельных номерах. Уже составлены чертежи дома на основе обмеров, работы в полном объеме профинансирует инвестор. Кто выполняет работы, не сообщается.

Ранее городская администрация также нарушила сроки проведения ремонтно-реставрационных работ на этом здании.