Сына владельца «ФосАгро» Андрея Гурьева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

21.09.2018 [Экономика]

Генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Андреевича Гурьева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как сообщает пресс-служба компании,36-летний бизнесмен награжден за «достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ подписал 10 сентября Владимир Путин.

Как ранее сообщал Newsvo, в январе Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени владельца «Фосагро» Андрея Григорьевича Гурьева - это отец гендиректора ПАО «Фосагро».

По итогам 2017 года владелец «ФосАгро» Андрей Гурьев занимает 26 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Ранее сообщалось, что семья Гурьевых, контролирующая химический холдинг «Фосагро»,  одно из отделений которого находится в Череповце, проспонсировала транспортировку частицы мощей святителя Николая Чудотворца из Италии в Россию.

«Фосагро» выделяет деньги на строительство православных храмов и привозит в Россию частицы мощей святых. Кроме того, на деньги фирмы был создан сайт патриаршего подворья святителя Николая в Бари (Италия).

Отметим, что кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени имеют право получать ежемесячную выплату в размере 330% соцпенсии. Те, кто получает медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», права на выплаты не имеют, но могут оформить звание «Ветеран труда» и получать льготы за него.

 

Тэги: медали, промышленность, бизнес

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21.09.2018 [Экономика]

Сына владельца «ФосАгро» Андрея Гурьева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

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