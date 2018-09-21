Сына владельца «ФосАгро» Андрея Гурьева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Андреевича Гурьева наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как сообщает пресс-служба компании,36-летний бизнесмен награжден за «достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ подписал 10 сентября Владимир Путин.

Как ранее сообщал Newsvo, в январе Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени владельца «Фосагро» Андрея Григорьевича Гурьева - это отец гендиректора ПАО «Фосагро».

По итогам 2017 года владелец «ФосАгро» Андрей Гурьев занимает 26 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Ранее сообщалось, что семья Гурьевых, контролирующая химический холдинг «Фосагро», одно из отделений которого находится в Череповце, проспонсировала транспортировку частицы мощей святителя Николая Чудотворца из Италии в Россию.

«Фосагро» выделяет деньги на строительство православных храмов и привозит в Россию частицы мощей святых. Кроме того, на деньги фирмы был создан сайт патриаршего подворья святителя Николая в Бари (Италия).

Отметим, что кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени имеют право получать ежемесячную выплату в размере 330% соцпенсии. Те, кто получает медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», права на выплаты не имеют, но могут оформить звание «Ветеран труда» и получать льготы за него.