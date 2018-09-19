Ванна «про запас» и ремонт кабинета за 1,8 млн рублей: новые траты из бюджета Вологодской области

Наталья Рюмина

Гидромассажная ванна, видеокамеры, дорогие ремонты кабинета в правительстве и резиденции для чиновников в Маурино - это лишь малая часть того, что удалось найти в госзакупках бюджетного учреждения «Управления по эксплуатации зданий» Вологодской области. Особенно «порадовал» заказ гидромассажной ванны, которую управление купило «про запас», и ремонт кабинета в здании областного правительства в Вологде за 1,8 млн рублей.

Ванна про запас

Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий» было создано в 2007 году. Сейчас его возглавляет Сергей Бакланов. Оно занимается, в основном, недвижимым имуществом, которое находится в собственности Вологодской области. В частности, обеспечивает комплексную технологическую эксплуатацию зданий и территорий, которые прилегают к ним, а также следит за жилыми помещениями специализированного жилищного фонда области.

Задача сотрудников управления - не только следить за работой инженерных систем зданий, но проводить санитарно-гигиенические мероприятия, благоустраивать территории, выполнять технологические ремонты и т.д.

Напомним, 18 июня губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сказал, что «Управление по эксплуатации зданий» объединят с «Презентационно-сервисным центром», известным вологжанам по необъяснимо большим тратам из областного бюджета. Пока эти учреждения не объединены.

Общая сумма контрактов БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий» перевалила за миллиард. Согласно сведениям портала www.rusprofile.ru, оно участвовало в качестве заказчика в 1611 государственных контрактах на сумму 1 074 645 866 рублей.

Но все ли эти контракты были действительно так необходимы Вологодской области? Newsvo рассмотрел несколько госзакупок, которые учреждение объявило этим летом и в сентябре.

Так, 5 сентября ООО «Технострой» выиграло аукцион на «Поставку комплектующих для системы видеонаблюдения», заявив, что выполнит работы за 953 288 рублей 64 копейки.

На эти деньги фирма поставит управлению 15 видеокамер, 9 коммутаторов, 8 блок розеток, 4 сетевые карты, 2 видеорегистратора, 1 монитор домофона и другое технические оборудование. Где все это будет установлено, в документах госзакупки не говорится.

30 мая управление уже делало крупный госзаказ по видеонаблюдению – заказало установку видеокамер на базе отдыха в Устье-Кубенском, где могут проводить время только власть имущие. Они обошлись областному бюджету почти в 3 миллиона рублей. Для простых смертных база недоступна, несмотря на то, что полностью содержится за бюджетные деньги.

Newsvo направил запрос в областное правительство с просьбой пояснить, куда заказаны видеокамеры на этот раз. Может, их тоже закупили для базы отдыха в Устье?

Однако место их установки нам так и не назвали. В правительстве области ответили, что камеры закупаются не на конкретный объект, а про запас:

«Оборудование для видеонаблюдения, закупаемое в рамках аукциона №0130200002418001909, предназначено для создания материальной базы материалов и оборудования при плановой (внеплановой) замене элементов систем видеонаблюдения на административных зданиях, находящихся на балансе БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий». Видеонаблюдение объектов необходимо для обеспечения безопасности и общественного порядка, пресечения противоправных действий, а также с целью усиления антитеррористической укрепленности зданий в рамках выполнения БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий» функции согласно уставу».

Также управление покупает «про запас»… гидромассажную ванну по цене около 50 тысяч рублей.

Ванна заявлена в аукционе №0130200002418002293 «Поставка сантехнического оборудования и материалов». Его 12 сентября выиграло ООО «Аква-Снаб». За счет средств бюджета Вологодской области заказаны смесители, унитазы, трубы, клапаны и гидромассажная ванна размером 180 на 80 см. На все это будет потрачено 394 605 рублей.

В правительстве области нам также не пояснили, куда заказывается вся эта сантехника, сославшись на то, что закупка проведена для создания некоей материально-технической базы.

«Сантехническое оборудование и материалы, закупаемые в рамках аукциона №0130200002418002293, предназначены также для создания материально базы в случае плановой (внеплановой) замены существующего оборудования на объектах, находящихся на балансе управления», - говорится в ответе на наш запрос.

Резиденция в Маурино. Фото newsvo.ru/blogovo/95659.

Небюджетный отдых за бюджетные деньги

На балансе «Управления по эксплуатации зданий» находится имущество, которое в закупках обозначается кадастровым номером 35:25:0502041:40. Это участок в Маурино Вологодского района. Журналист Павел Шабанов называет здания, которые находятся на этом месте, резиденцией губернатора. А управление периодически делает заказы для благоустройства и содержания именно этого места.

Один из последних аукционов выиграла инженерно-консалтинговая фирма «ВологдаКосконсульт». За 199 000 рублей она выполнит работы по корректировке проектной документации на благоустройство территории объекта областной собственности хозяйственного назначения. Сколько денег будет потрачено на само благоустройство, пока не известно.

Ранее на это загадочное место тратились десятки миллионов бюджетных рублей. Однако правительство области уклонилось от ответа на наш вопрос, что конкретно будет благоустроено за бюджетный счет на этот раз.

«Заказ №0330200019418000084 размещен с целью выполнение работ по корректировке проектной документации на благоустройство территории объекта областной собственности хозяйственного назначения, находящегося на земельном участке с кадастровым номеров 35:25:0502041:40. На указанном земельном участке расположены постройки, право на доступ к которым имеют сотрудники учреждений и организаций, обслуживающих их, а также участники официальных, деловых и рабочих мероприятий, проводимых представителями Правительства области и органами исполнительной государственной власти области», - ответили в пресс-службе правительства.

На вышеупомянутом участке в Маурино раньше размещалась база МВД. Она была построена специально для реабилитации сотрудников ведомства, которые, к примеру, отслужили в горячих точках. База была построена в 2002 году. Право постоянного бессрочного пользования МВД на данную землю прекращено 3 октября 2014 года. Базу забрало себе в собственность правительство области. 26 октября 2014 зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования этим участком «Управления по эксплуатации зданий».

По этому участку шли судебные споры, и из судебных документов становится понятно, что там расположены 9 корпусов восстановительного центра, который был построен для сотрудников МВД. Площадь корпусов от 88,5 кв. м. до 523,5 кв. м. Также там располагается одноэтажная беседка (на ее ремонт, как рассказывал в 2015 году Павел Шабанов, было потрачено 1,5 млн рублей), вольер-будка, крытый плавательный бассейн, теннисный корт и здания коммунальной инфраструктуры. В 2015 году Павел Шабанов рассказывал о госзаказе на новую систему наблюдения - 11 инфракрасных прожекторов и 11 цифровых камер наружного наблюдения за 621 тысячу рублей. То есть можно предположить, что оборудование для видеонаблюдения туда заказывалось уже не один раз.

Восстановительный центр МВД, превратившийся в базу отдыха для власть имущих, окружен еловым лесом, а рядом есть еще один огромный участок, который был также передан областному правительству по суду:

Пока не ясно, сколько именно денег управление потратит на благоустройство территории резиденции в Маурино, но из проектной документации следует, что там будет произведен демонтаж существующих элементов благоустройства, коммуникаций, находящихся в зоне проектирования; замена покрытия дорожного полотна; озеленение и восстановление территории. Также дано задание запроектировать ливневую канализацию с устройством лотков, приямков, дождеприемников и установкой дренажных насосов.

1,8 млн рублей на ремонт кабинета

Еще один «золотой» аукцион «Управления по эксплуатации зданий» состоялся 27 июля этого года. ООО «Ладстрой» выиграло конкурс на «Выполнение работ по капитальному ремонту помещения № 53». Цена контракта - 1 841 701 рубль. Это кабинет с приемной в здании правительства области на Герцена 2.

Фирма «Ладстрой» принадлежит Дмитрию Ветродуеву и зарегистрирована в здании рядом с правительством области – на Пушкинской, 52.

На простой вопрос, кто именно будет заседать в этом кабинете, в правительстве области при устном запросе нам ответить не смогли и попросили сделать письменный запрос.

Согласно документам госзакупки, в кабинете заменят пожарную сигнализацию, демонтируют потолки, окна, двери, взамен них установят новые, полностью отремонтируют стены и полы, а также систему отопления, кондиционирования и вентиляции. Также в проекте по капитальному ремонту проработано решение с освещением. В проекте визуально представлено, как будет выглядеть обновленный кабинет:

Добавим, что на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт помещения № 53 ушло 98 000 рублей.