В Вологде большой дом с участком продали родственнице депутата всего за 2,5 млн рублей

23.08.2018 [Общество]

Двухэтажный деревянный дом на Чернышевского, 60 площадью 330 кв.м. был продан на аукционе вместе с земельным участком всего за 2 523 600 рублей. Судя по начальной цене лота, городские власти не планировали продавать его дороже - изначально цена аукциона была 1 123 600 рублей. При этом площадь участка – 877 кв.м.

Дом вместе с участком достался ООО "ВологдаГазСтрой", директор и учредитель которого - Вероника Васильевна Новожилова. У нее есть общий "бизнес" с депутатом Вологодской городской думы Владимиром Новожиловым: он является учредителем и президентом, а она - директором "Фонда помощи пенсионерам и инвалидам". Известно, что жену депутата зовут Вероника Новожилова.

ООО "ВологдаГазСтрой" было зарегистрировано совсем недавно - 29 мая 2018 г.

Кроме этой фирмы, в аукционе участвовали еще пятеро претендентов - Кузнецов С.В., Широков Д.А., Лисункин А.И., Чулков А.В., ООО «Стройресурс».

Скриншот публичной кадастровой карты. Зеленым цветом обозначен проданный дом вместе с участком.

У проданного земельного участка есть обременение: владелец должен использовать его в соответствии с нормами, распространяющимися на зоны охраны объектов культурного наследия.

Напомним, соседний дом на Чернышевского, 58 – памятник архитектуры федерального значения. Это бывшая городская амбулатория 18 века. В 2017 году его приобрел бизнесмен Игорь Смирнов, и сейчас там снова ведутся незаконные работы.

Тэги: недвижимость, депутаты

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