Видеогастроскопия (ФГДС) без боли доступна в медицинском центре «Вита» на Герцена, 50

Процедуру видеогастроскопии можно пройти в медицинском центре «Вита» максимально комфортно и быстро, а главное, без боли, с использованием наркоза и под наблюдением опытного врача.

Исследование проводит сертифицированный специалист по хирургии и эндоскопии (высшая квалификационная категория) доктор с 20 летним стажем Алексей Витальевич Смирнов.

«Важность этой процедуры заключается в том, что она считается неотъемлемой частью профилактики и диагностики любых раковых заболеваний органов пищеварения и язвы. Информация, полученная в результате такого исследования, по своей ценности несравнима ни с какими исследованиями. Именно заключение ФГДС позволяет делать определенные выводы об активности или разновидности хронического гастрита», – комментирует эндоскопист клиники «Вита» Алексей Витальевич Смирнов.

В медицинском центре «Вита» используется сверхчувствительное оборудование с тонким гибким зондом и прекрасной оптической системой.

В перечень другиx важнейшиx эндоскопическиx услуг центра вxодит:



• Видеогастроскопия под наркозом

• Видеоколоноскопия под наркозом

• Экспресс-тест на Helycobacter pylori

• Взятие биопсии на исследование

• Удаление полипов



Записаться на прием можно по телефону 26-44-26 или с помощью удобной онлайн формы на сайте медицинского центра «Вита» www.vitaclinica.ru

Имеются противопоказания, необxодимо проконсультироваться со специалистом.