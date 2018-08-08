Видеогастроскопия (ФГДС) без боли доступна в медицинском центре «Вита» на Герцена, 50

08.08.2018 [Новости компаний]

Процедуру видеогастроскопии можно пройти в медицинском центре «Вита»  максимально комфортно и быстро, а главное, без боли, с использованием наркоза и под наблюдением опытного врача.

Исследование проводит сертифицированный специалист по хирургии и эндоскопии (высшая квалификационная категория) доктор с 20 летним стажем Алексей Витальевич Смирнов.

«Важность этой процедуры заключается в том, что она считается неотъемлемой частью профилактики и диагностики любых раковых заболеваний органов пищеварения и язвы. Информация, полученная в результате такого исследования, по своей ценности несравнима ни с какими исследованиями. Именно заключение ФГДС позволяет делать определенные выводы об активности или разновидности хронического гастрита», – комментирует эндоскопист клиники «Вита» Алексей Витальевич Смирнов.

В медицинском центре «Вита» используется сверхчувствительное оборудование с тонким гибким зондом и прекрасной оптической системой.

В перечень другиx важнейшиx эндоскопическиx услуг центра вxодит:

• Видеогастроскопия под наркозом
• Видеоколоноскопия под наркозом
• Экспресс-тест на Helycobacter pylori
• Взятие биопсии на исследование
• Удаление полипов

Записаться на прием можно по телефону 26-44-26 или с помощью удобной онлайн формы на сайте медицинского центра «Вита» www.vitaclinica.ru

Имеются противопоказания, необxодимо проконсультироваться со специалистом.

Тэги: Вита

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