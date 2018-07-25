Родителям вологодских школьников ответили, что в 1-8 классах «Истоки» необязательны

Родителям, выступающим за факультативность предмета «Истоки» в Вологодской области, пришел ответ из департамента образования. В это ведомство было перенаправлено их обращение президенту РФ.

Напомним, в мае родители школьников в Вологде и Череповце начали сбор подписей под обращением к президенту РФ, в котором они просили отменить обязательное изучение предмета «Истоки» в школах, поскольку он содержит утверждения и задания, навязывающие детям православное мировоззрение. Вологжане подчеркивают, что настаивают именно на факультативности этого предмета, как должно быть по закону.

Согласно ответу из областного департамента образования, в 1-8 классах «Истоки» могут изучаться только с согласия родителей.

- Школа обязана предоставить родителям право выбора из перечня предлагаемых предметов, курсов, получить их письменное согласие, -говорится в ответе департамента.

В департаменте пояснили, что 9 классы учатся по стандартам 2004 года, в рамках которых «Истоки» входят в региональный компонент учебного плана и являются обязательными для изучения. Напомним, ранее заместитель губернатора Олег Васильев пояснил, что начиная со следующего учебного года (2019-20гг.) "Истоки" станут необязательными и для 9 классов.