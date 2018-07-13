В Вологде ремонтируют холл первого этажа поликлиники №4

Холл первого этажа в городской поликлинике №4 в Вологде отремонтируют в рамках проекта «Бережливая поликлиника». Как сообщает пресс-служба областного правительства, он направлен на формирование пациентоориентированных медицинских учреждений.

«Новая модель организации заключается в том, чтобы максимально упростить и улучшить для пациента доступность и качество оказания медицинской помощи, сократить время ожидания приема к врачу, создать оптимальную логистику движения с разделением потоков на больных и здоровых, создать комфортные условия пребывания пациентов в зонах ожидания, организовать открытую и вежливую регистратуру. В этом году в рамках проекта приступили к улучшениям 4 медицинские организации области - Вологодская городская больница №2, Вологодская городская поликлиника №4, Вологодская городская детская поликлиника № 1, Череповецкая городская детская поликлиника № 3», - отметил начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

Капитально ремонтируется холл на 1 этаже. Сейчас там заменена плитка на полу, смонтирована новая система отопления, частично заменена входная группа, завершается монтаж навесного потолка. После покраски стен и установки новых витражей начнется монтаж мебели и оборудования. Итогом реконструкции станет комфортный холл с регистратурой нового формата, в которой не будет барьера между регистраторами и посетителями. В новой концепции регистратуры посетитель и регистратор будут общаться друг с другом в открытом пространстве.

Аукцион на проведение капремонта холла первого этажа поликлиники выиграло ООО «СК Центр», предложив цену 472,9 тысячи рублей. В начале июля поликлиника также объявила аукцион на выполнение работ по замене витражей в холле здания с начальной ценой 496 тысяч рублей, но потом вдруг отменила его.

В поликлинике также организовали работу колл-центра - его разместили на пятом этаже вместе с картохранилищем. Все звонки, которые раньше поступали в регистратуру, теперь принимают операторы. Пресс-служба областного правительства сообщает, что после установки АТС со специальным номером, дозвониться до оператора, чтобы записаться на прием к врачу, решить текущие вопросы, станет проще.

В холле поликлиники появится табло с "электронной очередью". Расписание работы кабинетов интегрируют в информационную систему поликлиники.

«Новая логистика сократит время записи, время ожидания самого приёма, и тем самым позволит увеличить время, которое врач посвятит пациенту. В регистратуре будет шесть рабочих мест: два окна для детей, два окна для взрослых, окно для проходящих диспансеризации, и окно для записи к узким специалистам. Мы установим два инфомата, где пациенты будут самостоятельно записываться. Для решения сиюминутных споров в холле будет дежурить администратор. Разделение на детскую и взрослую зону будет условно, но оно будет. Мы организуем игровую комната, которую отделим от потока взрослых», - отметил главный врач поликлиники №4 Олег Степанец.

Еще одно изменение - это разграничение потока больных с инфекционными заболеваниями и здоровых пациентов для профилактики распространения внутрибольничных инфекций. С этой целью на первом этаже проводится ремонт помещения, в котором разместится отделение неотложной помощи.