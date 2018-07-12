Договор купли-продажи земли под здание «Идей для дома» в Вологде признали недействительным

Владелец ТЦ «Идеи для дома» в Вологде не смог оспорить в апелляционной инстанции решение о признании незаконными договоров купли-продажи земельного участка под торговым центром.

В декабре 2017 года по иску прокуратуры области решением арбитражного суда Вологодской области договоры аренды и купли-продажи земельного участка, который был предоставлен администрацией Вологды для реконструкции здания торгового центра, признаны недействительными. Предприниматель решил оспорить это решение в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде, но 3 июля 2017 года решение первой инстанции было оставлено без изменения.

Напомним, по мнению прокуратуры, разрешение на строительство трехэтажного торгового центра было выдано незаконно, а его использование опасно из-за непосредственной близости к газонаполнительной станции. В начале 2016 года вологодский арбитражный суд вынес решение о сносе гипермаркета.

Разрешение на строительство здания выдала администрация Вологды, а у инспекции государственного строительного надзора Вологодской области никаких замечаний к возводимому объекту не было. После судебного решения о сносе владелец торгового центра Михаил Золотов весной 2016 года получил в администрации Вологды разрешение использовать здание в качестве склада твердого топлива, для чего его нужно было реконструировать. Однако суд посчитал, что и это разрешение было выдано незаконно.

В свою очередь областная прокуратура обратилась в суд с заявлением об оспаривании выданных администрацией Вологды разрешений на реконструкцию здания ТЦ под склад твердого топлива. 5 октября арбитражный суд СЗФО признал действия администрации незаконными.

Насколько известно Newsvo, сотрудники администрации Вологды, выдавшие незаконные разрешения на строительство здания и на его использование в качестве склада, не были привлечены к ответственности.