Современные технологии «МегаФона» пришли в Тарногский Городок

Компания «МегаФон» запустила базовые станции стандарта 4G в Тарногском Городке Вологодской области. Поводом для установки дополнительного оборудования здесь стали растущие потребности абонентов в высоких скоростях мобильного интернета.

Объем голосового и интернет-трафика, потребляемого абонентами, – один из ключевых параметров, которые учитывают инженеры «МегаФона» при составлении планов технического развития сети. Как показала статистика работы базовых станций, ранее установленных в Тарногском Городке, местные жители все чаще используют «продвинутые» мобильные гаджеты, а в их растущем интернет-трафике увеличивается доля видео и онлайн-игр.

«Для того, чтобы такой контент быстро загружался на смартфоны или планшеты, а его использование приносило удовольствие, необходимы высокие скорости доступа. Их могла обеспечить только технология 4G, поэтому в ответ на возрастающие запросы наших абонентов мы усилили сеть в Тарногском Городке базовыми станциями четвертого поколения», – отмечает директор Вологодского отделения компании «МегаФон» Константин Гулейков.

В настоящее время сеть 4G запущена «МегаФоном» в 25 населенных пунктах Вологодской области. Появление базовых станций четвертого поколения помогает не только увеличить интернет-скорости, но и освободить ресурсы сетей 2G/3G, ориентированных прежде всего на передачу голосового трафика. Таким образом, рост доступности мобильного интернета позитивно отражается и на любителях совершать обычные звонки.