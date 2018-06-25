Срок строительства новой школы в Соколе перенесли на 2020 год

25.06.2018 [Общество]

Новую школу на 528 мест в Соколе построят не в 2019 году, как указано в программе «Содействие созданию в Вологодской области новых мест в общеобразовательных организациях на 2018-2025», а в 2020-м.

Об этом заявил губернатор области во время градостроительного совета в Соколе, который прошел 22 июня.

- В среднем по области доля обучающихся, занимающихся в одну смену, составляет 83,8%. Однако вопрос перехода к односменности очень остро в крупных городах региона – Вологде, Череповце и Соколе, а также в Бабаевском и Вытегорском районах. Сокольский район был включен в федеральную программу, и уже в следующем году мы планируем начать строительство школы в Соколе на 528 мест с вводом объекта в 2020 году. Она будет самой крупной в городе, цифровой, с двумя бассейнами. Стоимость проекта – 770 млн. рублей, - сказал Олег Кувшинников.

Как сообщает пресс-служба губернатора, до ноября 2018 года должны объявить конкурсные процедуры на выполнение работ по строительству школы, до 25 февраля 2019 года - заключен муниципальный контракт на выполнение работ. До 1  июля  2020 года нужно сдать объект в эксплуатацию и получить лицензию на ведение образовательной деятельности. 1 сентября 2020 года дети должны пойти учиться в новую школу.

Во время градостроительного совета также обсудили ремонт школы №10 в Соколе. Здание требует капитального ремонта системы водо- и электроснабжения, обновления фасадов и учебных кабинетов. Сметная документация разработана, получено положительное заключение госэкспертизы, однако аукцион на проведение работ еще не объявлен. Сообщается, что до 15 июля 2018 года нужно обеспечить объявление конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту помещений школы. До 1 августа необходимо разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы на выполнение дополнительных работ по ремонту. Сроки ремонта не называются.

Тэги: школы
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