Силовое шоу пройдет на площади Революции в Вологде в День города

Фестиваль силачей пройдет в Вологде 30 июня. Спортсменам из Ярославской области, Великого Устюга, Тотьмы, Сокола и Вологды предстоит поднимать, переносить и тянуть металлические предметы разных форм и размеров. Как отмечают в пресс-службе городской администрации, «Strongman-шоу» пройдет в рамках программы «Вологда спортивная».

Силовое шоу пройдет на площади Революции 30 июня с 11 до 13.30. Для спортсменов подготовлено несколько испытаний. Например, участникам будет необходимо пронести «богатырское коромысло» – тяжелый самодельный снаряд. Подготовили организаторы и упражнения с гантелями весом от 70 кг, тяжеловоз, который будет необходимо сдвинуть с места и 350-килограммовые покрышки, которые нужно будет перевернуть.

«Мы ожидаем, что в силовом шоу примут участие порядка десяти спортсменов, всем направлены приглашения. Упражнения будут выполнять под ритмичную музыку, задачу каждого упражнения и действия спортсменов озвучит комментатор. Это будет одним из самых ярких и зрелищных представлений спортивной программы Дня Вологды», – рассказал президент федерации силачей Николай Балашов.

Также организаторы спортивного праздника подготовили необычный забег «Кремлевская верста». В нем смогут принять участие любители бега и скандинавской ходьбы, дистанция составляет 1066 метров. Спортсмены стартуют в 10.00 на перекрестке проспект Победы – Ленинградская и преодолеют путь до памятника 800-летия Вологды и обратно.

Самые массовые соревнования организуют для малышей, спортивный праздник с участием воспитанников 20 детских садов Вологды пройдет на стадионе «Динамо». Его участниками станут порядка двухсот детей, начало мероприятия в 10.00.

Также на спортплощадке на Пречистенской набережной пройдут спортивные соревнования по картингу, на стадионе «Локомотив» – первенство по пляжному волейболу, а на стадионе «Витязь» встретятся любители бадминтона, там пройдет чемпионат «Выше волан – 2018».