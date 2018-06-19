Замгубернатора Вологодской области Олег Васильев: C 2019 года школьный предмет «Истоки» станет необязательным

На пресс-конференции, которая состоялась на прошлой неделе, заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев сказал, что с 2019 года школьный предмет "Истоки" станет необязательным, а в начальной школе его и сейчас можно не изучать.

- Во-первых, почему «Истоки» сейчас есть в качестве обязательного предмета, хотя кто-то не хочет, чтобы они преподавались? Объясняю очень просто. Когда он вводился как региональный компонент, как обязательный предмет, это были стандарты 2004 года. Они 14 лет назад существовали. И сегодня 2018-2019 учебный год, следующий, он будет последним годом, когда действует образовательный стандарт 2004 года, в котором предмет «Истоки» был обязательным региональным компонентом. Выпустится 9 класс в 2019 году – и все, с их выпуском предмет «Истоки» перестает быть обязательным в основной школе. В начальной он уже сейчас не является обязательным, - отметил Олег Васильев.

По его мнению, нежелание изучать «Истоки» в обязательном порядке связано, в первую очередь, не с самим предметом, а с технологией его преподавания и методикой:

- Ну, конечно, когда учитель в тесте для проверки знаний предлагает такой вопрос: «А как правильно молиться?», наверное, сложно ждать от родителей адекватную и позитивную реакцию. Я бы тоже, наверное, возмутился. Понимаете, можно спорить методистам, педагогам, интересен или не интересен предмет, нужен или не нужен, но это вопрос аккуратного преподавания, не навязывания, особенно в начальной школе, - говорит Олег Васильев.

В 2019/2020 учебном году «Истоки» станут предметом по выбору во всей основной школе, заверил Олег Васильев:

- Как его правильно выбрать? Если на педагогическом совете школы, с участием родительской общественности, с участием педагогов, естественно, администрации школы, было принято решение, что «Истоки» как один из возможных предметов предметной области «духовно-нравственная культура» выбран для преподавания в этой параллели классов, а кто-то индивидуально не хочет, чтобы ребенок занимался по этому предмету, заставить не имеют права. Более того, должны предложить альтернативу, иной предмет. Вот это надо понимать.

Отметим, что ситуация далеко не такая однозначная, как следует из слов замгубернатора. Так, родители говорят, что во многих школах Вологды предмет "Истоки" для начальных классов они не выбирали, между тем, он есть в программе. В департаменте образования пытаются переложить ответственность за выбор "Истоков" на школы, а те, в свою очередь, говорят, что выбор сделан с учетом мнения родителей (хотя это не так) или что предмет является обязательным.

Напомним, в мае родители школьников в Вологде и Череповце начали сбор подписей под обращением к президенту РФ, в котором они просят отменить обязательное изучение предмета «Истоки» в школах, поскольку он содержит утверждения и задания, навязывающие детям православное мировоззрение.