Отдых для «своих»: как из бюджета Вологодской области тратят миллионы рублей на базы отдыха

Наталья Рюмина

Десятки миллионов рублей тратятся из бюджета Вологодской области на обслуживание огромных баз отдыха в Устье-Кубинском и Череповецком районах. Местные жители думают, что это частные усадьбы, однако, как выяснил Newsvo, вся эта роскошь содержится за бюджетный счет, и самое непосредственное отношение к этим тратам имеет знакомый нашим читателям "Презентационно-сервисный центр Вологодской области".

Отдых VIP-персон за бюджетный счет

Большинство жителей Устья даже не догадываются, что шикарная усадьба на улице Афросининской, 10а - не частная территория, а собственность Вологодской области. Только за последний месяц на обустройство этой базы отдыха в Устье из областного бюджета запланировано потратить более 12 миллионов рублей. Огромный дом из цельного бревна, сосновый бор, закрытый берег, отдельный заезд с дороги с закрытыми воротами… Для кого все эта роскошь?

Рядом баня, гараж, есть выход к реке. С берега к дому не подойти - у базы свой пляж, который также огражден. Иногда там появляются дорогие автомобили, но в основном ворота всегда закрыты, говорят жители.

База отдыха в Устье. Фото Newsvo

Усадьба финансируется за счет бюджета Вологодской области. Ее обустройством занимается БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий».

Так, 23 мая на сайте госзакупок появился аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и прилегающей территории этой базы. Заказчик - «Управление по эксплуатации зданий». В документах закупки не назван точный адрес здания, где планируется капитальный ремонт, указаны только кадастровые номера. С помощью публичной кадастровой карты Newsvo выяснил, что участки находятся на улице Афросининской в Устье. Это та самая база отдыха.

Цена контракта – 2 979 776, 59 рублей, источник финансирования – бюджет Вологодской области.

Второй аукцион на сумму 2 999 404 ,76 рублей был объявлен 30 мая. За средства областного бюджета управление запланировало установить видеонаблюдение по периметру всей базы с детектором лиц, обнаружением пересечения линии и вторжения в зону, а также с детектором оставленных предметов.

Скриншот схемы видеонаблюдения для базы в Устье.

Победителем обоих аукционов стало ООО "ЭталонСтрой" из Вологды.

Благоустроить территорию комплекса планируется за 6 719 309,15 рублей. Соответствующий госзаказ был опубликован в начале июня. В благоустройство входит асфальтированная дорога к базе, шлагбаум, лестница к пляжу и многое другое.

Пока шлагбаума не было, журналисту Newsvo удалось побывать на этой базе отдыха. Так как гостей там никто не ждал, ворота оказались открыты. Через территорию комплекса с легкостью можно было попасть на берег, который, судя по ограждению, база отдыха делит еще с одним комплексом. Там мы встретили мужчину в рабочей одежде, который на вопрос «Можно ли здесь отдохнуть?» ответил отрицательно. Получается, это база отдыха, содержащаяся за бюджетный счет, на которой нельзя отдохнуть.

Проезд к базе в Устье. Фото Newsvo

Опять Презентационно-сервисный центр

Оказалось, что две базы отдыха сообщаются между собой не только берегом, но и общей калиткой, ограждение выполнено в одном стиле. Дверь в главный дом усадьбы на Афросининской, 10а была открыта. Мы зашли, чтобы спросить, чей это дом, однако в доме никого не было, кроме маленького йоркширкского терьера, сидевшего на диване, и чучела кабана на стене. Огромная плазма, дорогая мебель, полностью оборудованная кухня… Рабочий, которого мы встретили, сказал, что это здание вологодской администрации, и отправил журналиста восвояси.

Место, где находится база, ранее уже попадало в поле зрения СМИ. Одним из фигурантов этих публикаций была Ирина Серова – директор Презентационно-сервисного центра Вологодской области (ПСЦ), о сомнительных госзакупках которого Newsvo писал уже не раз.

В 2013 году в районе вышеописанных баз отдыха был огорожен сосновый бор площадью 3,8 га. Жители Устья такой беспредел не потерпели и обратились в прокуратуру и в СМИ.

Оказалось, что участок был отдан НП «Центр содействия реализации проектов и программ Вологодской области» - дочерней организации Презентационно-сервисного центра.

О том, что участок передан в чьи-то руки, жители были проинформированы только через два месяца после произошедшего, что является нарушением закона. Прокуратура через суд добилась признания сделки несостоятельной. В 2013 году газете «Премьер» удалось получить комментарий директора ПСЦ Ирины Серовой по поводу «захвата» 3,8 га соснового бора, где она говорила о том, что на территории якобы планируется сделать зону отдыха для всех.

Как оказалось, вторая база отдыха, которая находится рядом с усадьбой на Афросининской, 10а, принадлежит Центру содействия реализации проектов и программ Вологодской области. Эта информация содержится в санитарно-эпидимиологическом заключении от 9 апреля 2008 года (ред. – оно было приложено к проектной документации на строительство в этом месте спортивно-оздоровительного корпуса).

Презентационно-сервисный центр имеет отношение и к… «Управлению по эксплуатации зданий», которое тратит миллионы бюджетных рублей на содержание базы на Афросининской, 10а. Согласно данным ЕГРЮЛ, управление является правоприемником ПСЦ.

18 июня на оперативном совещании губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сказал, что «Управление по эксплуатации зданий» и «Презентационно-сервисный центр» объединят в одно учреждение:

- Буквально на прошлой неделе мной принято решение об объединении двух учреждений, подведомственных правительству области: это бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации зданий» и казенное учреждение «Презентационно-сервисный центр». Оба этих учреждения упраздняются, вместо него будет создано крупное бюджетное учреждение, пройдут оптимизационные процессы по сокращению численности, объединению экономических, бухгалтерских и других служб для улучшения эффективности работы и сокращения затрат по данному направлению. Объединение должно произойти в срок до 1 сентября. Считаю, что оптимизация этих функций позволит нам улучшить качество и сократить затраты и на содержание, и на проведение культурно-массовых мероприятий.

Корреспондент Newsvo дозвонился до администрации Усть-Кубинского района, чтобы выяснить, с какой целью на территории Устья содержится база отдыха за счет бюджета. Главный архитектор готова была предоставить кадастровую выписку по этому объекту. Однако глава района запретил ей это делать. В адрес администрации Усть-Кубинского района 1 июня был направлен письменный запрос, в котором мы в том числе спросили, на каком основании была огрожена забором часть берега реки, однако вопросы остались без ответа в нарушение статьи 39 закона «О СМИ».

Участок с числами 33-36 - база отдыха на Афросининской, 10а; с числами 89, 91 - вторая база. Участок 72 - огроженный участок берега, которым имеют право пользоваться жители. Участок 77 - тот самый сосновый бор, который ПСЦ пытался забрать у жителей.

Охотхозяйство не для охотников

В Вологодской области есть еще одна база отдыха, связанная с Презентационно-сервисным центром. Она находится в 1,5 километрах от деревни Васьково Череповецкого района на берегу реки Шулма и именуется базой «Северной». В удобстве и шикарной обстановке она не уступает базе в Устье.

Как выяснил Newsvo, эта база раньше принадлежала торговому дому «Северсталь-Инвест».

Каждый год Презентационно-сервисный центр тратит сотни тысяч рублей на обеспечение комплекса в Васьково всем необходимым для комфортной жизни. База находится в оперативном управлении ПСЦ и, судя по документам страхования, состоит из гостевого дома, оздоровительного центра, дома обслуживающего персонала, дома егеря и здания насосной станции.

База отдыха "Северная" в Васьково. Фото severnoe.djem.msk.stalcom.net.

ПСЦ постоянно объявляет госзакупки на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных сетей и систем «на объекте по адресу Вологодская область, Череповецкий район, район деревни Васьково». Последний аукцион на подобные услуги был размещен 24 апреля 2018 года. Начальная цена контракта – 160 000 рублей.

21 апреля 2017 года состоялся аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту инженерных сетей зданий и помещений на объекте, в котором выиграл ООО «ГрандРемСтрой», предложив сумму 105 000 рублей. 18 августа 2016 года ООО «СервисЭлектро» выиграла подобный аукцион с суммой 110 000 рублей. 18 декабря 2015 года эта же фирма стала победителем аналогичного аукциона на 190 000 рублей. Были и другие подобные госзакупки.

29 мая 2014 года на сайте госзакупок появился конкурс на «Оказание услуг по страхованию имущественных интересов БУ ВО "Презентационно-сервисный центр", связанных с использованием строений (помещений), оборудования и домашнего имущества, находящихся в пользовании учреждения по адресу: Вологодская область, Череповецкий район, район деревни Васьково».

Именно в этих бумагах у базы есть название - «Северная». Из документов становится ясно, что комплекс благоустроенный. В доме персонала установлены теплые полы площадью 12 квадратных метров, есть два холодильника и электроплита с вытяжкой. В гостевом доме 21 квадратный метр теплых полов, винный шкаф, льдогенератор, холодильный ларь, посудомоечная машина, тепловая завеса, датчик движения, электросушилка для полотенца и три холодильника. В оздоровительном центре есть бассейн - 4х6 метров.

База отдыха "Северная" в Васьково. Фото severnoe.djem.msk.stalcom.net.

Здание оздоровительного центра составляет 165,5 квадратных метров плюс две террасы по 11,5 и 11,7 квадратных метров. Дом егеря занимает 142,2 квадратных метра, он также имеет мансарду площадью 70 квадратных метров. Дом обслуживающего персонала - 142 квадратных метра с мансардой 83,6 квадратных метра. Насосная база, она же гараж, занимает 25,2 квадратных метра. Гостевой дом числится как двухэтажный дом с двухэтажной мансардой, его площадь – 574 квадратных метров, с балконами и четырьмя крыльцами. В доме три террасы – 7,4 квадратных метра, 8,4 квадратных метра и 70,3 квадратных метра.

База отдыха "Северная" в Васьково. Фото severnoe.djem.msk.stalcom.net.

Охотхозяйство «Северное» (оно же база «Северная») закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Северсталь Инвест» было организовано в 2004 году. Сама база построена в 2006 году. Долгое время сайтом базы пользовались охотники (там были цены на услуги и пр.), но с 2012 года, по их словам, он перестал обновляться.

- Закрытое акционерное общество "Торговый Дом "Северсталь-Инвест", охотхозяйство «Северное» 86 тысяч га. Есть сайт, однако, похоже, что устаревший. Дана информация по срокам охоты за 2012 год. На сайте – шикарный дом, хорошее оснащение техникой, высокие, но около средних по области, цены. (Добавлено 03.03.2016: сайт удален). Кстати, именно в этих местах (а это водораздел) на Вологодчине исторически были лучшие медвежьи места, - пишут охотники на форуме vologohota.ru.

Когда именно база «Северная» стала собственностью области, выяснить не удалось, так как запрос, направленный в департамент имущественных отношений Вологодской области по этому вопросу, в нарушение закона о СМИ остался без ответа.

База отдыха "Северная" в Васьково. Фото severnoe.djem.msk.stalcom.net.

Директор ПСЦ Ирина Серова, в свою очередь, ответила Newsvo, что имущество с наименованием «база Северное» отсутствует на балансе КУ ВО «Презентационно-сервисный центр».

«Вместе с тем в Мотомском лесничестве (квартал 233, 234) расположено недвижимое имущество, в том числе, недвижимое имущество, являющееся собственностью Вологодской области, закрепленное распоряжением Департамента имущественных отношений Вологодской области от 8 ноября 2016 года за Учреждением на праве оперативного управления для использования в уставных целях», - ответила Ирина Серова. А в конце ответа на наш запрос почему-то напомнила Newsvo об уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за злоупотребление правами журналиста.

Отметим, что в документах страхования это самое недвижимое имущество называется «Базой Северной». О том, что база «Северная» торгового дома и имущество области – это один и тот же объект, могут свидетельствовать два факта.

Во-первых, в Мотомском лесничестве вблизи деревни Васьково выделен всего один кадастровый участок под нужды охотничьего хозяйства.

Во-вторых, «Презентационно-сервисный центр» получил 30 ноября 2017 года лицензию на пользование недрами в МППВ «Шулмовское» вблизи деревни Васьково Череповецкого района Вологодской области. Данное месторождение подземных вод в Государственном реестре работ по геологическому изучению недр «Роснедра» в 2011 году числилось на территории базы «Северной», принадлежащей на тот момент ТД «Северсталь-Инвест».

А пока Вологодская область берет кредиты на погашение госдолга и тщетно пытается повысить зарплаты врачам и педагогам, в бюджете находятся свободные средства на содержание огромных баз отдыха для власть имущих.