Фирма «Шалаевский и партнеры» подозревает «Презентационно-сервисный центр Вологодской области» в подделке документов

Фирма «Шалаевский и партнеры», которая судится с «Презентационно-сервисным центром Вологодской области», подала заявление в суд о фальсификации доказательств, которыми себя защищает центр. Сотрудники ПСЦ предоставили в суд копии докладных записок, сделанных, как под копирку, которые не содержат ни исходящего номера и даты, ни входящего номера.

Напомним, что фирма выиграла суд у Презентационно-сервисного центра по поводу одностороннего отказа казенного учреждения от исполнения контракта. Согласно условиям контракта, компания «Шалаевский и партнеры» должна была в октябре 2017 года за 2,5 млн рублей организовать презентацию Вологодской области на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» и оформить стенд. Однако Презентационно-сервисный центр вдруг стал препятствовать в исполнении госзаказа.

Начальная цена закупки была не 2,5, а 4 млн бюджетных рублей. В фирме «Шалаевский и партнеры» считают, что отказ от контракта был мотивирован тем, что победителем аукциона должна была стать другая фирма – аффилированная с ПСЦ.

После того, как фирма выиграла суд, Презентационно-сервисный центр подал апелляцию в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд. Во время ее рассмотрения в деле возникли неожиданные "повороты". Если осенью 2017 года представители ПСЦ признали в суде выполнение условий договора с фирмой «Шалаевский и партнеры», то на первом заседании, прошедшем в суде апелляционной инстанции 18 апреля, они изменили свою позицию, заявив... о полном срыве мероприятий, выполненных по госконтракту.

Судья предложила представить доказательства срыва мероприятий. В ответ на это сотрудники ПСЦ 30 мая принесли в суд бумаги, которые они назвали копиями докладных записок от сотрудников КУ ВО «Презентационно-сервисный центр» и от директора БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса», от начальника департамента управления делами правительства Вологодской области, копиями документов от полномочного представителя губернатора области, правительства области, руководителя представительства Вологодской области при президенте РФ и правительстве РФ.

Все эти бумаги датированы началом октября 2017 года и во всех говорится, что мероприятия по оформлению стенда якобы были сорваны. При этом все они выполнены в одном стиле и не имеют регистрационного номера, который должен быть у официального документа. Более того, ни один документ не содержит ни исходящего номера и даты, ни входящего номера, несмотря на то, что документы направлены в казенное учреждение Вологодской области должностными лицами государственных/бюджетных учреждений, в которых ведение документооборота обязательно. Фактически, листы, которые ПСЦ предоставил в суд, могли быть напечатаны кем угодно в любое время.

Суд попросил представителей ПСЦ предоставить оригиналы документов. В этот момент представители центра очень смутились, стали говорить, что докладные лежат... в Санкт-Петербурге. Потом поправились, сказав, что в Москве, где проходило мероприятие. Заседание пришлось отложить на неделю (!), чтобы у казенного учреждения была возможность предоставить оригиналы документов.

У фирмы «Шалаевский и партнеры» есть основания полагать, что вышеперечисленные документы являются сфальсифицированными, поскольку не имеют регистрационных номеров. Николай Шалаевский подал заявление в суд о фальсификации доказательств.

Интересно, что некоторые докладные записки адресованы руководителю ПСЦ Ирине Серовой, а подписаны руководителями департамента управления делами правительства ВО, БУ ВО «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса», а это нарушение принципа субординации (главное назначение докладной – информирование вышестоящих лиц о какой-либо ситуации).

Кроме того, докладные не были представлены ни в одно из трех заседаний в суде первой инстанции, не были приложены к апелляционной жалобе, не были представлены в первом заседании в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде. Документы появились исключительно после того, как суд апелляционной инстанции предложил представить доказательства срыва мероприятий, что может свидетельствовать о том, что документы составлены «задним числом».

Отметим, что дело Презентационно-сервисного центра ведет один из самых дорогих адвокатов Вологды – Вячеслав Левичев.