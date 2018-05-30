«Надо срочно что-то решать»: что не учли в программе развития системы здравоохранения Вологодской области до 2022 года

29 мая в законодательном собрании Вологодской области прошли публичные слушания программы развития региональной системы здравоохранения до 2022 года. Вопросов к программе возникло много. Так, например, в нее не включен аспект, связанный с материнством и детством, не решен вопрос с ремонтом Вологодской ЦРБ и открытием хосписа. Несмотря на то, что одной из главных проблем в вологодской медицине стало оказание первичной медицинской помощи, ФАПы продолжат закрывать.

ФАПы

В публичном докладе заместителя губернатора Олега Васильева прозвучало, что до 2024 года в Вологодской области будет закрыто 28 ФАПов из-за ветхости зданий, их удаленности, отсутствия населения или врача, а также надежды на возрождение поселения.

При том, что ФАПы закрывают, власти ожидают улучшения ситуации в сфере оказания медпомощи населению:

- Главные результаты, которые мы должны достичь на уровне ФАПов, - это снижение времени ожидания фельдшера до 2 часов, это рост количества посещений фельдшером сельских жителей, улучшение выявляемости онкологических нозологий и других хронологических заболеваний, поскольку уровень диспансеризации на селе пока ещё не отвечает задачам современного развития общества. На уровне городских поликлиник – это снижение времени оказания медицинской помощи, снижение госпитальной смертности и создание комфортных условий пребывания. Уровень областных учреждений - это оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории региона, - отметил Олег Васильев.

Решением проблемы обеспечения медицинскими услугами в сельской местности должны стать 117 опорных фельдшерско-акушерских пунктов, переход на систему из 490 пунктов и внедрение «мобильных ФАПов».

На то, что ФАПов становится меньше, внимание Олега Васильева обратил депутат заксобрания Георгий Швецов. По его мнению, ФАПы должны закрываться только по одной причине – из-за отсутствия населения. Все остальное – это не причина для закрытия фельдшерско-акушерского пункта.

Среди базовых проблем, которые необходимо решить при реализации программы Олег Васильев назвал также приоритетный ремонт 200 км дорог и лицензирование фельдшерских пунктов для доставки лекарственных препаратов в сельскую местность.

- В планах с учетом высказанных замечаний – провести доработку данного документа до середины июля, затем мы планируем утвердить его постановлением правительства области, и при рассмотрении бюджета 2019 года включить в государственную программу здравоохранения региона, - сказал первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов.

Кадры

Также на публичных слушаниях коснулись проблемы кадров, которых катастрофически не хватает.

Глава Вытегорского района Александр Зимин, выступая на слушаниях, отметил, что работа по привлечению молодых специалистов идет, но нельзя не учитывать старение медицинских кадров. 30% медицинских работников Вытегры – пенсионеры, четыре узких специалиста старше 70 лет.

- В этом вопросе надо срочно что-то решать. Не на руку играет увеличение интернатуры с 4 месяцев до 11. В Вытегре также нет детского хирурга, а взрослому хирургу проводить детские операции не разрешается. Из-за этого приходится всех детей посылать в область, - сказал Александр Зимин. - Надо говорить о хроническом недофинансировании. По сути, то, что мы сейчас обсуждаем – это двадцатилетнее накопление проблем. И медицинскую систему необходимо менять на уровне страны. Единой системы не видно, - заявил депутат от КПРФ Александр Морозов. - Пожалуй, самой большой проблемой, как следует из концепции, был и остается кадровый вопрос», - считает руководитель фракции СР. Речь идет о ФАПах, где недостает 107 фельдшеров, а на втором уровне, в ЦРБ - 460 врачей и медсестер. Возникает вопрос: где мы за пять лет возьмем такое количество медиков? Пока особого стремления медработников в сельскую местность, несмотря на серьезные материальные стимулы и их целевую подготовку в учебных учреждениях, не замечено. Не найдем специалистов, не будут работать ФАПы, люди продолжат уезжать сельской местности. А значит, мы не достигнем намеченной цели», - считает руководитель фракции СР Виктор Леухин.

Платные услуги

Депутаты фракции "Спаведливая Россия" обратили внимание на платные услуги в бюджетных учреждениях, которые постепенно вытесняют бесплатную медицину.

- Мы неоднократно требовали централизовано регламентировать порядок оказания платных медицинских услуг с установлением тарифов на них, а также усилить контроль со стороны государственных структур. Сегодня мы видим приоритеты в оказании медицинских услуг пациентом, способным за эти услуги заплатить. А тем, кто не может раскошелиться приходится по полгода ждать обследование на том же томографе, - возмутился руководитель фракции СР Виктор Леухин.

Он внес предложение о включении в концепцию информации об изменении соотношения платных и бесплатных медицинских услуг в бюджетных учреждениях:

- Из проекта концепции непонятно, насколько уменьшится количество платных услуг в медицинских госучреждениях, учитывая в будущем сокращение времени приема пациентов и приобретения нового оборудования. В частности, в разделе документа под названием «Цели формирования региональной системы здравоохранения» говорится о сокращении времени ожидания медицинской помощи в поликлиниках на 30 процентов - с 8,7 до 6 дней. Теоретически показатель сокращения очереди в лечебных учреждениях должен привести сокращению доли платных услуг в госучреждениях. Если будет увеличена доля граждан, получающих бесплатную медицинскую помощь, то это приведет к увеличению продолжительности жизни и доступности медицинской помощи для широкого круга граждан на этапе профилактики, обследования и лечения.

Не учли

Повышение материнской смертности, отсутствие хосписа, передача реабилитационного центра в частные руки, отсутствие детской реабилитации, нехватка помещений для врачей, перевод санитарок в уборщицы – это те вопросы, которые не вошли в программу при ее разработке.

Все еще не решен вопрос со зданием госпиталя для ветеранов войн в Вологде на Благовещенской. По своему прямому назначению оно используется лишь на 25-30%. При этом на первом этаже работает аптека, кроме того, в здании располагается частная фирма, оказывающая услуги МРТ. Прозвучало два предложения по использованию зданию – сделать там хоспис или перенести туда Вологодскую ЦРБ, которую в свою очередь хотят «распределить» в 1-ю и 2-ю городскую больницу.

Также поднят был вопрос о том, что необходимо создать дневные стационары в межрайонных центрах для жителей из села, чтобы им не проходилось ездить туда-обратно. Второй год в детской областной больнице присутствует стафилококк, однако чтобы снять полностью грунтовку со стены, обработать стены и снова их заштукатурить, денег нет. По мнению участников слушаний, эти вопросы тоже должны быть прописаны в программе,

В программе не затронуты проблемы материнства и детства. На это указал депутат Вологодской гордумы Владимир Богатырев, также в программе не были учтены пенсионеры. Гериатрических центров в регионе нет, отметила депутат ЗСО Ольга Ширикова.

Несмотря на все эти недоработки, в целом концепция развития здравоохранения была поддержана на слушаниях.

- Реализация основных направлений программы позволит достичь показателей в сфере здравоохранения, определенных в Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года. Так, к 2022 году планируется, что ожидаемая средняя продолжительность жизни составит 73 года, произойдет снижение общей смертности населения (с 1329,9 до 1128,0 человек, умерших на 100 тыс.), младенческой смертности (с 6,3 до 6,2 умерших на 1 тыс. родившихся живыми), увеличение числа родившихся (с 13,5 до 15,7 тыс. чел.), удовлетворенность граждан медицинскими услугами возрастет до 65%. Реализация основных направлений программы позволит увеличить число жителей, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь на территории области, на 10%, снизить госпитальную летальность на 10%, - подвел итог председатель заксобрания Андрей Луценко.

Результатом проводимых мероприятий должна стать единая пятиуровневая система оказания медицинской помощи на территории области: 1 уровень - опорные ФАПы, 2 уровень - ЦРБ и межрайонные центры, 3 уровень -городские поликлиники, 4 уровень - городские стационары, 5 уровень -областные медицинские учреждения.

Общая потребность в финансировании программы с 2018 по 2022 годы из областного бюджета составит 7,3 млрд. рублей. В настоящее время в областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов предусмотрено только 2 млрд рублей. То есть нужно еще более 5 млрд рублей.