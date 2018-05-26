«Возьми все, я себе еще нарисую»: куда уходят деньги на госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области?

Наталья Рюмина

Newsvo снова проверил некоторые госзакупки Презентационно-сервисного центра Вологодской области, однако для нас так и осталось загадкой, на что были потрачены миллионы бюджетных рублей.

Напомним, Презентационно-сервисный центр - казенное учреждение Вологодской области, которое занимается комплексно-сервисным обслуживанием мероприятий, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области. Руководит им Ирина Серова. В мае 2018 года, то есть всего за один месяц, центр запланировал потратить почти 10 миллионов бюджетных рублей на различные закупки - сувенирную продукцию, фотоаппараты, ковровые покрытия, светильники, стеновые панели, организацию мероприятий органов власти. Одно из них мы посетили на этой неделе, чтобы рассказать вологжанам, как тратятся деньги, которые теоретически можно было бы направить на решение наиболее острых проблем в социальной сфере.

Есть жизнь на «Марсе»

Большая часть заказов Презентационно-сервисного центра (ПСЦ) – это услуги по организации мероприятий межведомственного характера, которые проводят органы исполнительной государственной власти.

Так, в мае появилось два аукциона ПСЦ – на 2 485 522 рублей и на 2 587 042 рублей. Первый был объявлен на проведение четырех мероприятий в июне (его выиграло ООО «Марс», предложив цену 2 410 956,34 рублей), второй – на проведении мероприятий в августе и сентябре 2018 года, он пока не завершен.

Еще 2 773 142 ,12 рублей ПСЦ заложил на участие Вологодской области в IV Международной специализированной выставке "Импортозамещение" и в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень-2018".

Newsvo уже писал, как победителями в аукционах ПСЦ становятся одни и те же фирмы. Вопросов к этим закупкам возникает много, поскольку речь идет о довольно внушительных суммах. Мы решили посмотреть, что закупается на миллионы рублей, однако доказательств правомерности таких бюджетных трат так и не увидели.

24 и 25 мая в Русском доме и в МФЦ в Вологде проводилась Межрегиональная практическая сессия «Управление персоналом: Стратегии. Инновации. Развитие». Туда мы и направились 24 мая.

Мероприятие было указано в госзакупке Презентационно-сервисного центра, которую провели 28 марта. Победителем конкурса стала компания ООО «Марс», которой владеет Генриетта Димони - племянница уполномоченного по правам человека Вологодской области Олега Димони.

Отметим, что ООО «Марс» в последнее время числится в фаворитах среди исполнителей заказов ПСЦ. Оно было зарегистрирована 9 февраля 2017 года и за это время, по данным портала rusprofil.ru, успело исполнить девять контрактов ПСЦ на общую сумму 22 525 784 рубля 89 копеек.

Так, в аукционе от 28 марта, кроме практической сессии, было указано еще два мероприятия: посвященное Дню Победы (май 2018 года) и VII Ассамблея предпринимателей Вологодской области (26 мая 2018 года, г. Череповец). ООО «Марс» предложило организовать все три мероприятия за 1 927 052,89 рублей.

Зал в Русском доме, где 24-25 мая проводилась Межрегиональная практическая сессия. Фото Newsvo.

«Шеф, все пропало!»

На Межрегиональной практической сессии 24 мая в Русском доме нас не ждали. В нарушение закона о СМИ требовали предъявить редакционное задание, просили уйти, в разговор пытался вмешаться охранник Русского дома.

Мы просили организаторов мероприятия показать всю атрибутику, которая числилась в техзадании госзакупки к сессии, проводимой в Русском доме. Это, например, 150 блокнотов, ручек, папок и бейджей, 50 рамок для дипломов и самое дорогое удовольствие мероприятия – 120 промонаборов, в которые входит оберег в виде куклы, кружка в упаковке, льняная салфетка и рушник - оба с машинным кружевом. Еще один пункт госзакупки - 30 промонаборов с ежедневником, салфеткой и столешником - тоже из льна и с машинным кружевом.

За мероприятие отвечал Департамент государственного управления и кадровой политики Вологодской области – именно для этого ведомства организовал эту сессию Презентационно-сервисный центр.

У входа в Русский Дом нас встретила женщина, которая, узнав о цели нашего визита, сразу пошла кому-то звонить. После ее звонка к нам спустилась представитель департамента, ведущий консультант управления кадровой политики Ирина Михасько. Она предложила нам посмотреть промонаборы 25 мая – во второй день мероприятия. Сказала, что они лежат на Мира, 1, а «там сейчас никого нет». Однако мы настаивали на своем.

После этого к нам пришла начальник управления кадровой политики Елена Кокшарова. Кроме удостоверения журналиста Елена Сивирьяновна стала требовать редакционное задание и телефон редактора. Когда ей объяснили, что, согласно Закону о СМИ, журналист должен предоставить только удостоверение, подошел охранник. Пришлось и ему пояснить, что он препятствует работе журналиста. На все это ушло примерно полчаса. Ни промонаборы, ни блокноты нам за это время так и не показали.

Сотрудники департамента снова стали апеллировать к тому, что все наборы имеются и что мы их сможем посмотреть, но только 25 мая. Удивило, что на Мира, 1 в тот момент не нашлось ни одного человека, которого можно было бы попросить показать нам пакеты с продукцией, хотя это было рабочее время дня.

Через час после нашего прихода к нам спустился руководитель департамента Павел Смирнов (ред. – эту должность он занимает лишья с января 2018 года, до этого департаментом руководил Вячеслав Приятелев, который сейчас работает ректором ВоГУ). Павел Александрович позвонил в пресс-службу правительства области, чтобы уточнить, действительно ли Наталья Рюмина - журналист. Там ему посоветовали потребовать с редакции письменный запрос о закупках ПСЦ, хотя, согласно Закону о СМИ, запрос информации в устной форме имеет такую же силу, как и в письменной.

Понятно, что с помощью письменного запроса заказанную продукцию не пересчитать, поэтому мы решили остаться. Павел Александрович вел себя предельно корректно и предложил нам посмотреть промонаборы в 16:30 на Мира, 1, что нас вполне устраивало. Времени на тот момент было около 13.00 (в Русский дом мы пришли в 11 часов), поэтому мы собрались уйти, чтобы в 16:30 приехать на Мира, 1.

Однако в дело "вмешались" подчиненные Павла Смирнова - они остановили нас на крыльце. Создавалось впечатление, что об этой госзакупке они знают больше, чем их руководитель. Сотрудники департамента сказали, что привезут промонаборы прямо сейчас и покажут, как они выглядят. Такая резкая смена в их поведении произошла после того, как Павел Смирнов предложил нам посмотреть промонаборы на Мира, 1.

Промонаборы с Мира, 1 до Русского дома ехали… целый час (ред. - расстояние около 1 км). И их было не 150 - нам показали для примера по одному набору каждого вида. Сказали, что в 16:30 нам никто пакеты на Мира, 1 не покажет, а 25 мая на мероприятие нас не пустят, так как надо аккредитоваться. Аккредитацию на месте не дали, сказав, что ее надо было оформлять заранее.

Те самые наборы, по одному каждого вида, которые нам показали. Фото Newsvo.

Отметим, что 25 мая на промонаборы в МФЦ на Мира, 1 пришел посмотреть юрист Николай Шалаевский, но обещанных пакетов с наборами он так и не увидел. Сотрудники департамента государственного управления и кадровой политики сказали, что первая группа участников сессии уже якобы получила свои подарки и ушла, соответственно, эти наборы не показать. Однако один из подрядчиков, который занимался обслуживанием мероприятия и в Русском доме, и в МФЦ, рассказал Newsvo, что никакие группы не уходили - все люди, которые пришли с утра, на тот момент все еще находились в здании, причем их было всего около 50 человек.

Поделимся и другими наблюдениями за мероприятием. Из трех заказанных микшерных пультов на сессии был всего один. Активная акустическая система должна была быть представлена в шести экземплярах, но их было два. Из 15 столов было четыре, из восьми микрофонов – семь, из трех телевизоров – два, из 40 флажков – не более десятка. Из 150 заказанных наборов с блокнотами и ручками для участников сессии мы насчитали не более 20 (во второй день они лежали в пакетах и не соответствовали описанию в техзадании), так же обстояли дела с ручками и папками. Из 150 бейджей мы увидели всего 15, не увидели рамок для дипломов и USB-накопителей, которых по техзаданию должно было быть 50, промонаборы во второй день лежали те же, что нам показывали в Русском Доме – то есть по одному.

Более того, оформление сессии не соответствовало техзаданию. Так, например, цветочных композиций мы насчитали пять из шести, три из них не соответствовали описанию в госзакупке. Не нашли мы и видеокамеру, на которую должны были снимать мероприятие, судя по документам.

«Не будем экономить на красоте»

Как именно используются товары, закупленные по аукционам ПСЦ, отследить проблематично, так как в заказах не обговаривается конкретика. Так, например, 27 марта центр объявил аукцион на полиграфическую продукцию на сумму 2 462 798 рублей - открытки, бланки и конверты. Средняя стоимость открытки составляет примерно 200 рублей. Аукцион выиграла типография «Фармаграфикс» из Смоленска, заявив сумму на миллион меньше начальной цены аукциона - 1 488 534,78. Однако в закупке указано, что в заключении контракта фирме почему-то было отказано. Не «свои»?

Эта ситуация один в один напоминает процедуру другой закупки ПСЦ. Напомним, осенью 2017 года фирма «Шалаевский и партнеры» выиграла аукцион ПСЦ, предложив цену на 1,5 миллиона рублей меньше начальной, однако вместо того, чтобы заключить контракт, презентационно-сервисный центр отозвал карточку контракта на электронной площадке.

Почти на полмиллиона рублей Презентационно-сервисный центр в апреле 2018 года закупил футболок, ручек, блокнотов, бейсболок и панно. Поставщиком стало ООО «Выставка-сервис» http://www.newsvo.ru/news/111322, аффилированное с ПСЦ. Стоит отметить, что похожий ассортимент товаров казенное учреждение закупает очень часто, включая его также в закупки по проведению мероприятий.

То же самое касается тысяч ручек и блокнотов, которые в течение года закупает центр. Однако участники Межрегиональной практической сессии, которых мы видели 24 мая, сидели со своими канцтоварами, а не с закупленными центром. Участники аналогичной сессии, которая проходила 24 мая 2017 года, также были с разными ручками и блокнотами. Это видно по кадрам в сюжете 35ТВ, посвященного этой сессии.

16 мая Презентационно-сервисный центр объявил аукцион с начальной ценой 639 500 рублей на покупку 30 визитниц, 20 миниатюр, 80 панно и 10 брошек. Вот описание брошки: основа изделия - медный очищенный лист, покрытый эмалью, нанесение - живописный цветочный орнамент, техника нанесения изображения - ручная роспись по эмали; обрамление изделия - каст с ажурной сканью и зернью, материал обрамления – нейзильбер.

Куда и для чего заказываются эти брошки, в госзакупке не пояснено. Более того, нигде эта продукция не учитывается. Так, например, сотрудники департамента госслужбы и управления кадрами не смогли показать нам акты приемки промонаборов, которые мы хотели посмотреть 24 мая в Русском доме.

«По правилам бухгалтерского учета предметы стоимостью до 40 тысяч рублей за штуку просто списываются, как правило, в тот же день, в который к учету принимаются. Это позволяет поводить закупки только на бумаге. И ни один проверяющий никогда не выяснит сколько открыток, футболок или панно было на самом деле, и были ли они вообще», - поясняет юрист Николай Шалаевский.

Newsvo уже писал о том, как ПСЦ поступает с «неугодными» победителями аукционов. Единственная организация, которая смогла дать отпор чиновникам, - это юридическая фирма «Шалаевский и партнеры». Компания не только выиграла у Презентационно-сервисного центра суд, но и собрала доказательства того, что на самом деле мероприятие, на которое Презентационно-сервисный центр заложил около двух миллионов рублей, никто проводить не собирался.