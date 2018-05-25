Доходы мэра Вологды и его заместителей в 2017 году составили от 150 до 289 тысяч рублей в месяц

На официальном сайте Вологды разместили данные о доходах сотрудников городской администрации за 2017 год. Правда, найти их простому обывателю не так-то легко: сведения о доходах опубликованы в разделе «Официальная Вологда» под заголовком «Борьба с коррупцией» - там нужно выбрать пункт «Информация о соблюдении ограничений, связанных с реализацией законодательства о противодействии коррупции».

Мэр Вологды Сергей Воропанов в прошлом году заработал 3,47 млн рублей. Получается, в среднем доход мэра за месяц составляет 289 тысяч рублей. В пользовании у чиновника находится квартира площадью 49,9 квадратных метров, в собственности имеется легковой автомобиль «Mercedes-Benz GLK 300 4 Matic». У мэра три несовершеннолетних ребенка, у двоих из них в пользовании находится квартира площадью 103,3 кв. метра, у третьего – квартира площадью 63,1 кв. метр.

Недавно ушедший из городской администрации Евгений Скородумов (воглавлявший департамент имущественных отношений) задекларировал 3,29 млн рублей дохода, включая деньги, полученные от продажи доли квартиры. У него в собственности есть «Шкода Йейти», а также жилой дом площадью 55,3 кв. метров и земельный участок 830 кв. метров, оформленные на него и жену совместно. В пользовании у Скородумова также имеется квартира площадью 103 кв. метра.

Заместитель мэра Вологды и начальник административного департамента Алексей Никитин заработал 2,97 млн рублей (включая доход от продажи земельного участка). У него есть автомобиль «Тойота Камри», а также доля 50% в квартире площадью 64 кв. метра.

Заместитель мэра города Вологды и начальник департамента экономического развития Андрей Киселев задекларировал 2,6 млн рублей. В индивидуальной собственности у чиновника имеется легковой автомобиль «Тойота Хайлендер» и прицеп МЗСА 817715, а также два земельных участка (1333 и 3000 кв. метров), жилой дом площадью 130 кв. метров, дача площадью 75,6 кв. метров, четыре квартиры в России (48 кв. метров, 119,4 кв. метра, 59,3 кв. метра, 115,7 кв. метра) и два гаража. Кроме того, вместе с женой он владеет двумя квартирами в Болгарии (54,8 кв. метра и 64 кв. метра).

Управляющий делами администрации города Вологды Алексей Корюкаев в прошлом году заработал 2,52 млн рублей. Ему принадлежат автомобили «Мицубиси OutlanderXL 2.4» и «Мицубиси Pajero IV 3.0», два земельных участка площадью 600 и 620 кв. метров, две квартиры (78,9 кв. метра и 37,6 кв. метра). В пользовании у него есть участок площадью 72 964 кв. метра.

Начальник управления социальной защиты, опеки и попечительства Григорий Поляков задекларировал 2,47 млн рублей дохода (включая доход от продажи квартиры). В собственности чиновника «Шкода Фабиа» и земельный участок площадью 1000 кв. метров. В пользовании есть квартира и жилой дом.

Начальник городского департамента финансов и заместитель мэра Сергей Бурков в прошлом году заработал 2,43 млн рублей. Ему принадлежат автомобили «Опель Astra Family»; «Lada 212140» «Lada 4*4» («Нива»). В собственности у чиновника также есть квартира площадью 48,6 кв. метра, а также доля в квартире площадью 34,5 кв. метра. В пользовании у заммэра есть участок площадью 37 052 кв. метра.

Заместитель мэра Антон Мусихин задекларировал 2,22 млн рублей, то есть 185 тысяч рублей в месяц. В индивидуальной собственности за ним числится «Опель Antara». Напомним, что в декабре 2015 года, отвечая на вопрос жителей о платных парковках, Антон Сергеевич сказал, что сам он будет пользоваться общественным транспортом. У заммэра две квартиры (58,4 кв. метра и 59,3 кв. метра) и доля (1/3) в квартире площадью 58,4 кв. метра.

Другой заместитель мэра, Вадим Цепа, в 2017 году заработал 1,8 млн рублей. В собственности у чиновника есть земельный участок общей площадью 2795 кв. метров и два автомобиля - «Фольксваген Пассат» и «УАЗ Патриот». Кроме того, вместе с женой он владеет квартирой площадью 101,6 кв. метров, а в пользовании у Вадима Цепы есть гараж, земельный участок площадью 1080 кв. метров и жилой дом (незавершенное строительство) площадью 182 кв. метра.

Начальник управления образования Ирина Гуляева задекларировала 1,38 млн рублей дохода. У нее в собственности есть квартира площадью 44,7 кв. метра, кроме того, в пользовании находится квартира площадью 40,8 кв. метров.

Более миллиона рублей в прошлом году также заработали начальник отдела мобилизационной работы Иван Ермолин (1,3 млн рублей), главный бухгалтер администрации Вологды Арина Ильченко (2,2 млн рублей, в том числе доход от продажи квартиры), начальник отдела по документационному и правовому обеспечению управления образования Ирина Ковтун (1,05 млн рублей), замначальника департамента городского хозяйства Марина Кокарева (1,47 млн рублей), начальник административно-технического отдела административного департамента Алексадр Лазаренко (1,06 млн рублей), заместитель начальника департамента городского хозяйства по коммунальному хозяйству Александр Максимов (1,03 млн рублей), заместитель начальника административного департамента Сергей Матвеев (1,26 млн рублей), заместитель начальника департамента городского хозяйства Надежда Назарьева (1,33 млн рублей), заместитель начальника департамента экономического развития Светлана Пахнина (1,16 млн рублей), заместитель главного бухгалтера администрации города Вологды Светлана Тигина (1,8 млн рублей), заместитель начальника департамента городского хозяйства по благоустройству и транспорту Светлана Тимофеева (1,45 млн рублей), главный бухгалтер управления образования Наталья Шананина (1,14 млн рублей).