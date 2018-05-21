Заммэра Вологды Вадим Цепа: «Инвентаризация выявила излишки имущества у «Резного палисада»

Инвентаризация имущества реорганизуемого центра народных промыслов «Резной палисад» в Вологде завершена. По словам заммэра Вадима Цепы, проверка показала не отсутствие какого-либо имущества, а «излишек».

- Сегодня инвентаризация завершена, и ее итоги меня несколько насторожили, и мы над этим будем работать, потому что определены излишки. Мы, как правило, привыкли (в такой ситуации – ред.) слышать слово недостача, но, на самом деле, что излишки, что недостача – это две одинаковых по своей актуальности проблемы, в которых нужно разбираться. Поэтому в ходе инвентаризации на объектах муниципальной собственности установлен определенный перечень имущества, который не отражен в бухгалтерском учете. Сегодня мы разбираемся, что это за имущество, каким образом оно попало на эти объекты. Если будет доказано, что это имущество находится здесь на определенных правах, согласно ранее подписанным договорам, оно будет возращено собственнику. Если будет выявлено, что имущество находится на объекте в связи с определенными обстоятельствами, то это имущество будет поставлено на учет, - рассказал Вадим Цепа.

В ответ на просьбу корреспондента Newsvo рассказать подробнее, о каком имуществе идет речь, заммэра сказал, что «там очень большой перечень» и предложил выслать списки «излишних» предметов журналистам позднее.

Бывший директор «Резного палисада» Вадим Красновский пояснил Newsvo, что под излишками в данном случае понимаются, в том числе, предметы, которые собирались сотрудниками учреждения у населения для создания экспозиции «Дома советской жизни».

- В оперативном управлении «Резного палисада» находится муниципальное здание на проспекте Победы, там хранились вещи для музея советского быта, которые планировали использовать для экспозиции на Благовещенской, 20. Мы в течение двух-трех лет собирали их, даже был брошен клич, чтобы жители города отдавали нам старые вещи, которые бы соответствовали стилистике данного музея. Там накопилось очень много всякого имущества – старые лампы, магнитофоны, шкатулки, велосипеды и прочее. Поскольку для музея это все готовилось, мы не поставили это как основные средства на баланс. В итоге они остались, и вот их инвентаризировали.

По словам Вадима Красновского, еще часть имущества, не поставленного на учет «Резным палисадом» - это расходники для проведения «Голоса ремесел» - поддоны, настилы на случай дождя и прочее.

- Это имущество использовали для фестиваля. Так как это расходный материал, он мог в любой момент сломаться, только из этих побуждений мы его не ставили на баланс, - говорил Вадим Красновский.

Напомним, инвентаризация в «Резном палисаде» проходила в рамках его реорганизации – в марте этого года городские власти сообщили, что центр народных промыслов объединят с ДК «Речник», а организацией фестиваля ремесел в Вологде вместо «Резного палисада» теперь будет заниматься МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды» (ред. - структура в управлении культуры администрации Вологды). Работой с мастерами и занятием ремеслами с детьми займется «Речник». Newsvo подробно писал об этой ситуации в статье «Это как объединить Большой театр и детский сад».