На ремонт «Дома кружевниц» в Вологде потребуется еще около 5 млн рублей

21.05.2018 [Культура]

На ремонт «Дома кружевниц» в Вологде на Благовещенской, 20 потребуется выделить из бюджета еще около 5 млн рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции журналистам рассказал заместитель мэра города Вадим Цепа.

- По итогам обследования, это, прежде всего внутренние работы, это стены, это коммуникации. Подвал нужно обязательно посмотреть, там присутствует вода, и даже постоянно работающий насос, особенно в сезон, он не решает всех проблем. По прогнозной оценке, стоимость работ до 5 млн рублей, мы сейчас готовим смету, которая будет надлежащим образом выверяться-проверяться, и она ляжет в основу нашей потребности, для того, чтобы мы попросили депутатский корпус выделить нам денежные средства, - говорит Вадим Цепа.

Он также отметил, что после выполнения всех необходимых работ «Дом кружевниц» станет площадкой для развития народных промыслов, однако детали этого использования пока не раскрываются.

Напомним, в октябре прошлого года Сергей Воропанов, тогда исполнявший обязанности мэра, заявил, что в здании на Благовещенской, 20 планируется открыть Музей советской игрушки.

- Это произойдет без вложения бюджетных денег, мы разговариваем сейчас с частным инвестором, с интересантами, которые хотят это реализовать. Раньше была идея была организовать там музей советского быта, жизни, но тогда предполагалось выделение денег из бюджета, около 10 млн рублей, по-моему. Сейчас от этой идеи мы отказались, из бюджета ни копейки на эти цели выделено не будет, - заявил и.о. мэра Сергей Воропанов.

Дом на Благовещенской,20 – памятник архитектуры федерального значения начала XX века. Это классический образец дома так называемого «вологодского типа» – в два этажа с балконом. Такие дома строились как доходные. Этот первое время сдавался в наем кружевницам, приезжавшим в город, отсюда и название «Дом кружевниц».

После революции здесь были коммунальные квартиры. Расселили дом относительно недавно, реставрация началась в 2013 году и завершилась в 2016. После ее окончания в доме планировали открыть центр культуры «Дом советской жизни». 

Тэги: Дом кружевниц
Сюжет: Дом на Благовещенской
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