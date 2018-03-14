Камерный театр не может переехать в "Салют" из-за высокой арендной платы

Сегодня актеры Камерного театра приехали в Москву, чтобы обратиться в приемную президента. Оказалось, что условия переезда в здание "Салюта" оказались совсем не такими, как им говорили. Театру предложено освободить здание на Ленина, 5 и переехать в "Салют" на условиях коммерческой аренды, но таких денег у них нет.

Конкретной даты, когда Камерный театр должен освободить здание на Ленина, 5, пока нет, однако, со слов руководителя театра Якова Рубина, они уже получили документ о том, что здание скоро будет выставлено на торги. Напомним, ранее им предложили переехать в "Салют", однако оказалось, что речь идет об аренде помещений на коммерческих условиях.

- Сейчас мы платим 10% от стоимости аренды. Мы как коммерческая социально-ориентированная организация имеем право на такую скидку. И нам сначала говорили, что при переезде в "Салют" наши условия не ухудшатся. Сейчас мне говорят о том, что оказывается владелец здания "Салюта" - ООО (ред. - киноцентр Вологда) и поэтому они не имеют права делать скидки, - говорит Яков Рубин. - Если учесть, что примерная аренда квадратного метра в центре от 200 до 500 рублей, и если умножить это, допустим, на 1000 квадратов, то получается сумма, которую никакой театр не может себе позволить, тем более маленький Камерный, не являющийся коммерческой организацией.

Кроме того, в театре до сих пор не знают, какую площадь им предлагают занять в "Салюте" и где именно.

- Сначала нам было сказано - "Салют". Потом оказалось - первый этаж. Как запихнуть театральное производство в первый этаж "Салюта", я не очень понимаю. Там есть лестница, но она ведет сразу в зрительский зал. Я понимаю, в кинотеатре человек не раздевается, там нет антрактов. Зашел в куртке и все. Но то, что мы предлагаем - театр! Это другой формат посещения, - пояснил Яков Рубин. - Понимаю бы, второй этаж.

Напомним, в феврале заместитель мэра по социальным вопросам Вадим Цепа рассказал журналистам о переезде театра весной этого года, речь шла о втором этаже "Салюта". Первый этаж городские власти планировали отдать молодежной театральной студии "Сонет", при этом сохранить техническую возможность показа фильмов в малом зале кинотеатра, рассчитанном на 70 человек.

- Слышали, что там будет "Сонет?" Оказывается, и это не так! Вчера (ред. -12 марта) нам было сказано: "С чего вы взяли?". И, если я правильно понял, если вдруг ООО по какой-то причине перестанет существовать, то оно уже не вернется в город. Имущество будет продано с молотка, - рассказал Яков Рубин.

Корреспондент Newsvo также присутствовал на той встрече с Вадимом Цепой, мы подтверждаем его слвоа о том, что первый этаж «Салюта» городские власти планировали отдать студии «Сонет»

ООО "Киноцентр Вологда" не принадлежит городу, получается, город предлагает Камерному театру въехать в коммерческое здание, к услвоиям аренды в котором городские власти не имеют никакого отношения.

Не все ясно и со сроками переезда.

- Сроки какие-то плавающие. На личной встрече с мэром было сказано, что все будет решено до 25 декабря. Сейчас середина марта. В апреле, вроде как обсуждалось, что здесь должно быть все свободно, и мы должны быть уже в "Салюте" не на худших условиях.

Яков Рубин говорит, что на коммерческих условиях они могут продолжать работать и на Ленина, 5. Однако городские власти заверили его, что это небезопасно. О какой опасности идёт речь, ни актеры театра, ни Яков Рубин понять не могут.

Независимая экспертиза, которую Камерный драмтеатр делал в 2016 году за свой счет, признала возможность дальнейшей эксплуатации первого этажа. Напомним, что необходимость экспертизы возникла после работ на соседнем участке. Из-за выкопанного котлована и железо-бетонной пристройки к памятнику архитектуры на Ленина,7 по зданию на Ленина, 5, также памятнику архитектуры, пошла трещина. Ее и сейчас могут увидеть зрители театра. Владелец здания на Ленина, 7 - предприниматель Игорь Смирнов.

Со слов Якова Рубина, виновник разрушений так и не понес ответственности.

Два года назад была проведена еще одна экспертиза - по заказу правительства области. Однако о ее результатах почему-то ничего не известно. По словам Якова Рубина, их "прячут":

- Я написал в пять организаций: Васильеву, Осиповскому, в комитет по охране памятников, в фирму, которая делала экспертизу, в департамент имущества области. Все пять организаций, включая и Васильева, открестились от этой экспертизы: сказали, что не знают, где она находится. Область потратила больше 300 тысяч на экспертизу по зданию. Концы в воду. Она спрятана от нас, никто ее не видел, включая заинтересованных журналистов. Здание не признано аварийным, а муссируется так, что оно аварийное, и надо срочно всех спасать! И зрителей, и актеров, которые будут здесь завалены. А на самом деле под флагом аварийности его пытаются освободить от театра и готовят к продаже! Зачем? Почему?

Театр рассматривал вариант, чтобы продолжать арендовать первый этаж на Ленина, 5 после продажи, но получается, что сохранность условий арендной платы никто не гарантирует.

- Договор с нами заключен на 49 лет. Но составлен он очень хитро, там есть допсоглашение по преференции. Но как только они продают здание в частные руки, частный собственник имеет право его не соблюдать, а, значит, театр вылетает пинком под зад. Мы просто захлебнемся. То есть вроде как мы не выселяем, вы сами выселитесь.

Яков Рубин рассказал, что апрельский и майский репертуар театра уже готов, только у актеров сложилось впечатление, что городу этот театр не нужен:

- Где мы будем показывать спектакли, не знаем. В крайнем случае, на площади перед мэрией. Ситуация возмутительная и позорная. Честно, не ожидал от властей города и области такого. Мы вынуждены вновь обратиться к президенту, как это было уже раз, чтобы подробно прояснить, что происходит на самом деле в Вологде с Камерным театром.