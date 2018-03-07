В Белозерске дежурный врач ЦРБ не заметил у больного инфаркта и отправил домой: мужчина скончался

В Белозерске следователи начали проверку после сообщений в СМИ о смерти пациента ЦРБ. Врач не заметил у мужчины, доставленного в приемный покой, признаков проблем с сердцем и отправил его домой, где тот скончался от инфаркта.

Как пишет житель Белозерска Анатолий Столяров, инцидент произошел 26 февраля. Недалеко от магазина на улице Карла Маркса районного центра обнаружили мужчину, который лежал без движения на снегу. На место вызвали «скорую», которая доставила его в приемный покой Белозерской ЦРБ, где, почувствовав тепло, мужчина пришел в себя.

- Оказалось, что дежурный врач - травматолог и поступивший мужчина были знакомы. Но вместо того, чтобы выявить причины тяжелого состояния больного и госпитализировать мужчину, дежурный врач посетовав на признаки алкоголя, принял решение отправить мужчину домой, не назначив никакого лечения, - пишет Анатолий Столяров.

«Скорая» отвезла мужчину домой, всю ночь он мучался от болей в груди, под утро его супруга снова вызвала медиков. Жителя Белозерска доставили в реанимацию, но спасти его не удалось – он скончался спустя несколько часов. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стал обширный инфаркт.