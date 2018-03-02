Вологодских предпринимателей беспокоит повышение ставок арендной платы на лес на 43,7%

Вологодских предпринимателей, занимающихся заготовкой древесины, беспокоит повышение арендной платы за лес с декабря 2017 года на 43,7%.

Повышением арендной платы обеспокоены и лесозаготовители других регионов, в частности, Ленинградской области. По мнению представителей бизнеса, такая мера, принятая правительством, грозит массовыми банкротствами малых лесозаготовительных предприятий.

Нововведения обсудил с бизнесменами Великоустюгского, Никольского, Кичменгско-Городецкого, Нюксенского и Тарногского районов заместитель губернатора Михаил Глазков.

- Мы обсудили реалии и приходим к выводу, что цена куба древесины на корню в среднем в восточной зоне поднялась на 40 рублей, с 80 - до 120 рублей. А вот уже на рынке куб заготовленной древесины стоит в зависимости от частей ствола от 700 до 3000 рублей. В любом случае экономика работает в плюс, - пояснил заместитель губернатора Михаил Глазков. - Это решение Правительства РФ, принятое в декабре 2017 года. Государство проанализировало деятельность лесозаготовительных организаций на территории РФ, цены на внутреннем и мировом рынках и пришло к выводу, что базовая цена леса при предыдущих ставках в разы отличается от цены рыночной. Было принято решение о поэтапном увеличении арендной стоимости.

На встрече также обсудили вопросы перевозки лесоматериалов и древесины по дорогам общего пользования и введение высоких штрафов за нарушение заявленных параметров массы груза, проблемы, касающиеся предоставления материалов космической съемки и фото-видео фиксации лесных участков, введение утлизационного сбора и вопросы экспорта балансовой древесины.