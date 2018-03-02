Вологодских предпринимателей беспокоит повышение ставок арендной платы на лес на 43,7%

02.03.2018 [Экономика]

Вологодских предпринимателей, занимающихся заготовкой древесины, беспокоит повышение арендной платы за лес с декабря 2017 года на 43,7%.

Повышением арендной платы обеспокоены и лесозаготовители других регионов, в частности, Ленинградской области. По мнению представителей бизнеса, такая мера, принятая правительством, грозит массовыми банкротствами малых лесозаготовительных предприятий.

Нововведения обсудил с бизнесменами Великоустюгского, Никольского, Кичменгско-Городецкого, Нюксенского и Тарногского районов заместитель губернатора Михаил Глазков.

- Мы обсудили реалии и приходим к выводу, что цена куба древесины на корню в среднем в восточной зоне поднялась на 40 рублей, с 80 - до 120 рублей. А вот уже на рынке куб заготовленной  древесины стоит в зависимости от частей ствола от 700 до 3000 рублей. В любом случае  экономика работает в плюс, - пояснил заместитель губернатора Михаил Глазков. - Это решение Правительства РФ, принятое в декабре 2017 года.  Государство проанализировало деятельность лесозаготовительных организаций на территории РФ, цены на внутреннем и мировом рынках и пришло к выводу, что базовая цена леса  при предыдущих ставках в разы отличается от цены рыночной. Было принято решение о поэтапном увеличении арендной стоимости.

На встрече также обсудили вопросы перевозки лесоматериалов и древесины по дорогам общего пользования и введение высоких штрафов за нарушение заявленных параметров массы груза, проблемы,  касающиеся предоставления материалов космической съемки и фото-видео  фиксации лесных участков, введение утлизационного сбора и вопросы экспорта балансовой древесины.

- Нововведения делают несколько дороже работу в лесу, - отметил Михаил Глазков. - Но это все функции регулирования государства и при разумном подходе для любого предприятия контрольные и приводящие в порядок систему нормы экономически обоснованны и рентабельны. Самое главное, что у  нас сложился диалог, стороны услышали друг друга и в ближайшее время наметили план встреч и обсуждений на разных площадках.

 

Тэги: лес, бизнес
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