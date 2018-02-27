Дорогу к целлюлозному комбинату в Рощино Череповецкого района планируют построить в 2020 году

Newsvo выяснил, что строительство дороги к будущему целлюлозному комбинату в Судском сельском поселении Череповецкого района запланировано на 2020 год. Напомним, в октябре 2017 года в департаменте экономического развития нам ответили, что никакие работы по строительству целлюлозного комбината пока не планируются и не ведутся.

Дорога

Строительство подъезда к инвестиционной площадке промышленно-производственного типа, расположенной в Судском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области» запланировано на 2020 год. Об этом сказано в пояснительной записке заместителя начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Николая Гузилова к проекту постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года № 1100». Видимо, речь идет дороге к будущему целлюлозному комбинату в Рощино, поскольку никакие другие объекты там строить не планировали.

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу Вологодской области «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 – 2020 годы» с целью приведения её в соответствие с законами Вологодской области:

« - от 07.12.2017 № 4236-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; - от 15.12.2017 № 4258-ОЗ «О внесении изменений в закон области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; - от 15.12.2017 № 4261-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

В приложении к пояснительной записке обоснованы внесения изменений в плановые значения показателей, а также сказано, что принятие настоящего постановления «не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета, признания утратившими силу, изменения, отмены, принятия или внесения изменений в другие нормативные правовые акты области.

В частности, во втором приложении, в сведениях о целевых показателях (индикаторов) подпрограммы 1 («Развитие сети автомобильных дорог общего пользования») значатся объекты, которые должны будут ввести в ближайшие три года. Как следует из таблицы в этом приложении, строительство дороги протяженностью 18,4 км к инвестиционной площадке в Судском сельском поселении запланировано на 2020 год.

Еще одна экспертиза

В октябре 2017 года Newsvo писал о том, что в этом месте проводили историко-культурную экспертизу. Выяснилось, что в 2017 году проводилась также Костромская археологическая экспедиция (ее заключение имеется в распоряжении редакции).

«В августе 2017 года сотрудниками ООО «Костромская археологическая экспедиция» была проведена археологическая разведка на землеотводе под строительство подъезда к инвестиционной площадке промышленно- производственного типа в Судском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области. Цель археологической разведки – выявление объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) и определения границ территории объекта археологического наследия с обязательным производством локальных земляных работ», - написано в заключении о выполненной археологической экспедиции на участке строительства подъезда к инвестиционной площадке промышленного производственного типа в Судском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области в 2017 г.

В заключении сообщается, что «в ходе археологической разведки на землеотводе под строительство подъезда к инвестиционной площадке промышленно-производственного типа в Судском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области был осуществлен комплекс мероприятий, включающий в себя предварительные работы, связанные с определением историко-культурного и археологического окружения участка работ, и полевые исследования, заключавшиеся в визуальном осмотре территории и шурфовке. В ходе полевых исследований культурный слой в шурфах не был выявлен, древние предметы в шурфах и на современной поверхности не были обнаружены, и, как следствие, признаков объектов археологического наследия на обследованной территории не зафиксировано».

Также к этому документу прилагается справка комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области от 24 мая 2017 года, адресованная директору ООО «ПИИ Севзапдорпроект» Сергею Рогову. В ней указано, что на территории объекта не обнаружено объектов культурного наследия и что необходимо делать заказчику работ в случае, если участок будет подвергаться воздействию земляных и строительных работ. На сайте указанной фирмы написано, что ООО «Проектно-изыскательский институт «Севзапдорпроект» проводит полный комплекс инженерно-изыскательских и проектных работ для строительства автодорог и сооружений I и II уровней ответственности».