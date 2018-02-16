Имущество птицефабрики «Малечкино» в Череповецком районе не удалось продать с торгов за 536 млн рублей

16.02.2018 [Экономика]

Торги по продаже имущества птицефабрики «Малечкино» в Череповецком районе не состоялись из-за отсутствия заявок от покупателей. Соответствующая информация появилась в федеральном реестре сведений о банкротстве. Интересно, что фактически птицефабрика успела обанкротиться два раза - сначала как ЗАО, а потом как ООО.

Движимое и недвижимое имущество ЗАО «Малечкино» (оборудование, здания, техника, земельные участки) выставили на продажу за 536,3 млн рублей в декабре 2017 года. Заявки принимались до 5 февраля, однако никто не пожелал приобрести имущество предприятия-банкрота.

Новый торги по продаже предприятия единым лотом назначены на 3 апреля, заявки принимаются до 28 марта. Цена снижена – теперь за имущество птицефабрики просят уже 482,6 млн рублей.

Отметим, что ЗАО «Малечкино» было признано банкротом еще в 2015 году. Сообщалось, что долги предприятия перед кредиторами составляют более 600 миллионов рублей. Оборудование компании арендовало ООО «Птицефабрика Малечкино», которое в конце 2017 года также признали банкротом.

Напомним, что в октябре 2017 года региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении директора птицефабрики. По версии следствия, в 2016 году он скрыл 3,5 млн рублей предприятия от налоговых сборов.

В декабре 2016 года сообщалось, что убыточное «Малечкино» получит поддержку из бюджета:

- Два предприятия арендуют мощности птицефабрики. Одно из них – ФГУП «Вологодское», которое подчиняется Федеральной службе исполнения наказаний. Оно заканчивает свою работу уже к 1 января. В целом, планируется, что ООО «Малечкино» - второй арендатор – планирует развивать свою деятельность, возможно, участвовать в торгах, которые состоятся в первом квартале 2017 года, выкупать задолженность предприятия и разворачивать производство в полный рост, - пояснил замгубернатора Михаил Глазков.

Областные власти тогда заявляли, что намерены оказать всяческую поддержку предприятию и сохранить коллектив, обеспечив его стабильной работой. Предполагалось, что птицефабрике помогут субсидиями и «координирующими действиями на пути к развитию».

До этого, в апреле 2016 года, депутаты заксобрания приняли решение о выделении субсидии 98 млн рублей шести предприятиям, в число которых вошла и птицефабрика "Малечкино". В июне 2017 года из-за неуплаты налогов и коммунальных платежей автопарк птицефабрики "Малечкино" уменьшился на три автомобиля - их арестовали приставы. К сентябрю 2016 года долг птицефабрики за электроэнергию превысил 4 млн рублей.

Около 13 лет назад птицефабрика «Малечкино» вошла в скандально известный "Вологодский центр птицеводства". К 2014 году бюджетные вливания в предприятия ВЦП за период его существования составили около 400 млн. рублей. В 2012 году "Малечкино" была передана в аренду ФСИН.

 

 

Тэги: птицефабрики, Малечкино
Сюжет: Банкротство агрохолдинга "ОГО"
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