Строительство ФОКа в Вытегре должно завершиться к августу 2018 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Вытегре, стройка которого была заморожена, планируют достроить к августу 2018 года. Такие сроки указаны в контракте на выполнение работ, заключенном администрацией района с подрядчиком – ООО «СК «Новый дом».

Напомним, возведение ФОКа в Вытегре началось еще в 2011 году: был заключен муниципальный контракт, цена которого составляет 259,60 млн. рублей. На объекте уже выполнены работы по планировке территории, строительно-монтажные работы нулевого цикла, смонтированы металлоконструкции. С начала строительства было освоено 39,4 млн. рублей из средств областного бюджета.

29 сентября 2013 года в ходе визита в Вытегорский район Олег Кувшинников дал распоряжение продолжить строительство в 2014 году, сказав, что нужно переделать проектно-сметную документацию и разорвать контракт с генеральной подрядной организацией, которая начала возведение комплекса. Губернатор также распорядился запустить строительные работы его поэтапно - в 2014 году должны были достроить ФОК и открыть его без бассейна, а бассейн должен был стать вторым этапом строительства.

Однако в сентябре 2013 года из-за финансовых проблем контракт был расторгнут, стойка "заморожена". Во время своего рабочего визита в Вытегру в августе 2016 года Олег Кувшинников предложил возобновить работы. 28 августа был опубликован тендер на внесение изменений в документацию проекта строительства ФОКа - разделение работ на два этапа: строительство ФОКа и бассейна. Начальная цена контракта на внесения этих изменений составила 1,5 млн рублей.

Аукцион на проведение этих работ был проведен лишь 13 января 2017 года, наименьшую стоимость - 1 050 000 рублей - предложило АО "Головное хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро" из Вологды, учредителем которого является департамент имущественных отношений Вологодской области. В октябре 2017 года был заключен договор с подрядчиком, который должен завершить первый этап строительства ФОКа, им стало ООО «СК «Новый дом». Вологодская фирма (зарегистрирована в апреле 2014 года, директор - Михаил Берсенев) взялась выполнить работу за 77,9 млн рублей. Согласно условиям заключенного контракта, ФОК должен быть построен до 1 августа 2018 года. Напомним, ранее предполагалось, что комплекс достроят до марта 2018 года.