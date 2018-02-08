Вологодское УМВД собирается потратить 1,1 млн рублей на отделку служебной квартиры в элитном доме

Управление МВД России по Вологодской области планирует потратить 1,1 млн рублей федеральных средств на ремонт служебной квартиры в элитном новом доме на улице Челюскинцев, 23 в Вологде.

Начальная (максимальная) стоимость контракта на проведение ремонта в квартире № 26 в этом доме - 1 100 000 рублей. О соответствующем аукционе на сайте госзакупок сообщает портал synapsenet.ru. Площадь квартиры - 107 кв.м. Аукцион пройдет 19 февраля, сейчас идет подача заявок. Все работы необходимо завершить до 20 апреля 2018 года. Заказчик – ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Вологодской области».

«Цена контракта формируется с учетом всех расходов, в том числе стоимости оборудования, инвентаря, специальной одежды, расходных материалов, запасных частей, аренды машин и механизмов, оплаты труда, отчислений на социальные нужды, страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов (в том числе налога на добавочную стоимость), сборов и других обязательных платежей, издержек Подрядчика и причитающегося вознаграждения», - сказано в документах закупки.

Фото Newsvo

Из документов закупки следует, что это трехкомнатная квартира с отдельным туалетом, ванной и гардеробной. Дополнительно там хотят сделать перегородку. Также в документах закупки подробно описаны материалы, которые потребуются для ремонта. Судя по списку, квартира должна быть сдана под ключ.

Для отделки, в частности, требуется ламинат Pergo производства Швеции, керамогранит Estima Jazz и Estima Capri, два подвесных унитаза CERSANIT DELFI NEW в комплекте с сиденьем из термопластика (стоимость такого унитаза в магазинах – около 10 тыс. руб.), шесть люстр и шесть бра, комплект Руно Quatro-90 (тумба с умывальником), натяжной потолок – 67 квадратных метра и навесной потолок – 40 квадратных метров (список требуемых работ и материалов см. в документах закупки в галерее под новостью).

Эту квартиру УМВД России по Вологодской области купило в декабре 2017 года за 3 771 000 рублей, что для этого дома недорого. Государственный контракт №227 был заключен 11 декабря 2017 года. Квартира 107 квадратных метров на Челюскинцев 23 приобреталась в собственность Российской Федерации с последующей передачей в оперативное управление УМВД России по Вологодской области.

Дом на Челюскинцев, 23 был сдан летом 2016 года компанией «ВологдаСтройЗаказчик» и входит в разряд так называемого «элитного» жилья. Дом переменной этажности – от 4 до 7 этажей - с подземными парковками и застекленными лоджиями. Цены на квартиры в нем достигают 8 миллионов рублей.

NewsVo направил в областное УМВД запрос с просбой пояснить, чем обусловлена покупка служебной квартиры именно в этом доме и для кого она приобретена.

Напомним, что летом 2017 года начальником управления МВД России по Вологодской области был назначен Виктор Пестерев, ранее возглавлявший Управление МВД России по Белгородской области.