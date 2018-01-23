Фейки презентационно-сервисного центра Вологодской области

Наталья Рюмина

Компания «Шалаевский и партнеры» выиграла суд у Презентационно-сервисного центра Вологодской области. Согласно условиям контракта, фирма должна была организовать региональный стенд на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» в октябре 2017 года за 2,5 млн рублей. Однако презентационный центр вдруг стал препятствовать в исполнении госзаказа. К слову, начальная цена закупки была не 2,5, а 4 млн бюджетных рублей, и в Центре, видимо, хотели, чтобы контракт достался другой фирме.

"Неудобные" партнеры

«Презентационно-сервисный центр» - казенное учреждение Вологодской области, которое занимается комплексно-сервисным обслуживанием мероприятий, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области. Победителями конкурсов центра, в основном, становятся ИП Щебенева, ИП Шипицина и ООО «Выставка-сервис». Об аффилированности этих фирм Newsvo писал в декабре 2017 года.

Компания «Шалаевский и партнеры» в общую схему закупок Центра "не вписалась". Так, в сентябре «Презентационно-сервисный центр» объявил закупку на 4 миллиона рублей – «Оказание услуг по обеспечению организации и проведения Презентации Вологодской области в представительстве Вологодской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации и обеспечению организации регионального стенда на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» в октябре 2017 года».

«Мы увидели закупку на 4 миллиона, по нашим расчетам себестоимость ее составляла чуть больше двух миллионов. Мы опустили цену на 1,5 миллиона рублей, в итоге, выиграли конкурс за 2,5 миллиона. 22 сентября с нами должны были заключить контракт, но вместо этого Презентационный центр отозвал карточку контракта на электронной площадке», - рассказывают в группе «Шалаевский и партнеры».

Отзыв карточки – это недопустимое для заказчика действие, оно не предусмотрено законодательством. Видимо, планировалось, что госзаказ Презентационно-сервисного центра должна была выполнить другая фирма.

«Мы были вынуждены обратиться в Федеральную антимонопольную службу в связи с тем, что заказчик уклоняется от подписания контракта. 27 сентября ФАС сочла нашу жалобу обоснованной и обязала Заказчика заключить контракт», - продолжают представители группы.

За два дня до мероприятия

Презентационно-сервисный центр ждал еще два дня и подписал контракт только в пятницу, 29 сентября. Дата имеет большое значение, так как официальное начало монтажа стендов «Золотой осени» правилами выставки было запланировано на 8 часов утра понедельника (2 октября). На организацию участия Вологодской области у компании «Шалаевский и партнеры» оставалось всего 4 рабочих часа. При этом объем работ колоссален: это разработка и согласование макета, изготовление выставочного стенда, включая все оборудование, доставка стенда в Москву, монтаж стенда на выставочных площадях, и многое другое.

- «Золотая осень» - это всероссийская выставка, которую посещают первые лица государства. От того, насколько качественно будет изготовлен стенд, зависит, как будет представлена область, сколько новых партнеров получат наши аграрии. Презентационно-сервисный центр так, кажется, об этом не думал. 18 сентября, после того как мы выиграли конкурс, еще до заключения контракта, мы сделали запросы информации, необходимой для качественной проработки и изготовления стенда. Однако в презентационном центре ответили, что всю необходимую информацию предоставят только после заключения контракта. Также, пообщавшись с организаторами выставки в Москве, мы выяснили, что другие регионы проводят конкурсы в начале года, чтобы у подрядчиков было достаточно времени для организации стендов. Почему Презентационно-сервисный центр проводит все свои конкурсы с таким умыслом, чтобы контракты были подписаны в лучшем случае за неделю до мероприятия, для нас непонятно», - рассказывают представители компании «Шалаевский и партнеры».

Дизайн выставочного стенда был согласован заказчиком только в воскресенье 1 октября во второй половине дня. А ведь стенд необходимо еще изготовить, доставить в Москву и смонтировать. Заниматься монтажом могут только несколько аккредитованных организаций.

Макет компании «Шалаевский и партнеры», который не удовлетворил сервисно-презентационный центр

«В пятницу все они отказались монтировать стенд Вологодской области, объяснив это тем, что другие регионы заключили с ними договоры на монтаж еще несколько месяцев назад, технически они не могут взять дополнительные стенды, так как время монтажа ограничено двумя днями, и они могут не успеть выполнить другие заказы. Мы с трудом смогли заключить договор с одной из компаний, при этом договорившись на дополнительную оплату за срочность», - комментируют в компании.

«Впихнуть невпихуемое»

Техническое задание закупки предполагало два мероприятия. Первое – непосредственно сама выставка, а второе – это презентация Вологодской области в Представительстве региона в Москве. На втором мероприятии по техническому заданию планировалось разместить, накормить и обеспечить сувенирной продукцией, в том числе футболками и кепками, 300 гостей Представительства.

«Когда мы стали делать запросы информации, необходимой для выполнения второй части контракта, мы столкнулись с молчанием заказчика. Нам пришлось самим обращаться в Представительство, чтобы выяснить, например, в каких помещениях планируется мероприятие. Каково же было наше удивление, когда нам ответили, что ни про какое мероприятие в Представительстве не слышали, более того, проведение такого рода презентации технически невозможно. Нам это показалось странным, и мы поинтересовались у Презентационно-сервисного центра, как такое может быть. На что получили ответ, что это не наше дело, мы должны только обеспечить Представительство необходимым оборудованием, кофе-брейками и сувенирной продукцией».

Представительство региона в Москве располагает только двумя небольшими залами по 50 метров, полностью укомплектованными мебелью, мультимедийным оборудованием и вмещающими не более 50 человек. По техзаданию в них должно было разместиться дополнительно... более трехсот стульев, 15 витрин, 12 столов, экран 4x5 метров, прочее мультимедийное оборудование, а также 300 человек (!).

Примерно так можно было поставить мебель, которую заказал центр, в представительстве. Скрин предоставлен "Шалаевский и партнеры".

«Мы заказали дизайн-проект, но он наглядно показал, что это технически неосуществимо. На наши требования разъяснить ситуацию Презентационно-сервисный центр молчал. Естественно, 3 октября, когда по техническому заданию это оборудование должно было быть доставлено и монтировано, нашего представителя в здание Представительства даже не допустили. Поскольку речь шла о воспрепятствовании Заказчиком исполнению контракта, нам пришлось заснять это на видео. В первый день презентации присутствовало не более 30 человек, включая сотрудников Представительства и центра, во второй день не было совсем никого. Для нас, как людей, которые платят налоги в Вологодской области, было дико видеть, что все усилия и затраты прошли впустую. Деньги были выброшены на ветер, а ведь если бы мы не сбили цену, на мероприятие было бы потрачено из бюджета 4 миллиона рублей. С юридической точки зрения мы полностью выполнили техническое задание. То, что мероприятие фактически было никому не нужно и не состоялось из-за отсутствия гостей, к нам не имеет никакого отношения. Услуга все равно считается оказанной. Но самое удивительное, что после того, как весь контракт был исполнен, центр подал на односторонний отказ от исполнения контракта, то есть фактически отказался платить», - говорят представители коммерческой фирмы.

Вологодскую область в представительстве в Москве презентовали закрытыми дверями и отсутствием людей:

Мнение «эксперта»

Компания «Шалаевский и партнеры» подала на заказчика в суд. В судебное заседание представители Центра предоставили заключение, которое они назвали экспертизой, от ООО «Бюро судебной экспертизы и независимой оценки». Примечательно, что среди видов деятельности данного бюро экспертной деятельности вообще нет. В качестве подтверждения квалификации «эксперта» было приложено свидетельство об окончании художественной школы. Заключение выглядит как полная перепечатка документов закупки. Просто под каждым пунктом «эксперт» Елена Кожевина написала, что услуги не оказаны, при этом «экспертизу» она проводила в Вологде. Ее не смутило то, что мероприятия проходили в Москве.

Суд по достоинству «оценил» данный документ и полностью удовлетворил требования ООО «Шалаевский и партнеры». На сторону компании встала и Федеральная антимонопольная служба.