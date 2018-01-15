В две школы и детсад Вологды закупили оборудование для мониторинга здоровья детей

15.01.2018 [Общество]

Для трех образовательных учреждений Вологды, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, закупили оборудование для мониторинга здоровья детей. Это школы №№ 1 и 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья и начальная школа – детский сад «Хрусталик», где учатся дети с нарушением зрения. Аппараты помогут врачам в кабинетах здоровья отслеживать состояние здоровья детей по различным показателям, сообщает пресс-служба администрации Вологды. Дети начнут проходить диагностику в январе, а по результатам медицинский работник сможет направить ребенка к узкому специалисту.

По словам руководителя отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации Вологды Ольгы Бандяк, на закупку оборудования Вологда получила субсидию  2,79 млн рублей.

В «Хрусталике» новая техника уже появилась в кабинетах логопеда, психолога-дефектолога и медицинских комнатах. С помощью новой программы «Волна» специалисты проверяют, насколько правильно дышит ребенок. Это важно, так как активизирует обменные процессы, улучшает кровоснабжение мозга и положительно влияет на нервную систему.

«Компьютер считывает пульс ребенка и обрабатывает его с помощью новой программы. Получившийся график показывает, как менялся пульс ребенка в течение 3-х минут. Если показатель меньше единицы, то ребенок дышит правильно, если больше единицы, то мы будем работать над постановкой правильного дыхания», – рассказала учитель-логопед начальной школы – детского сада № 98 «Хрусталик» Наталия Кокорина.

Также в учреждении появилась аппаратура для логопедического обследования детей, специальный конструктор для развития у ребенка пространственного мышления. В медицинский кабинет поступил новый офтальмотерапевтический лазерный аппарат для лечения амблиопии, так называемого синдрома «ленивого глаза». Лазер стимулирует сетчатку и может применяться для безболезненной коррекции зрения.

«Для ребенка с амблиопией есть определенный курс – 10 процедур, а если лечим один глаз, то можно проводить до 15 процедур. Следующий курс лечения повторяется через 3 месяца. Это эффективный аппарат, потому что дети с амблиопией намного повышают остроту зрения после лечения», – рассказала детский врач-офтальмолог начальной школы – детского сада № 98 «Хрусталик» Ольга Самолкина.

Сейчас в учебных заведениях начали апробировать новое оборудование. В ближайшее время медицинским работникам предстоит пройти обучение, как правильно проводить диагностику с помощью новой техники. Она поможет обследовать более 700 детей прямо в школе.

- В области создается единая информационная система по итогам мониторинговых исследований, которая позволит оперативно реагировать на изменение состояния здоровья детей и корректировать учебный процесс. Всего кабинеты здоровья по федеральной программе оборудуют в 15 учреждениях образования региона, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

 

Тэги: здравоохранение, дети, школы
Фото пресс-службы администрации Вологды
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