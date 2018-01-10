Вологодская область получит 40 млн рублей из резервного фонда президента

10.01.2018 [Общество]

40 млн рублей будут выделены Вологодской области из резервного фонда президента России. Деньги направят на приобретение оборудования для объектов сферы здравоохранения и культуры.

- Осенью 2017 года региональным правительством были направлены заявки на получение средств из резервного фонда президента Российской Федерации на финансирование объектов здравоохранения и культуры, - рассказал глава региона Олег Кувшинников. – Мы заручились поддержкой полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, а также отраслевых Министерств. В конце декабря по итогам рассмотрения заявок было подписано распоряжение главы государства о выделении Вологодской области 40 млн. рублей.

Средства, в частности, будут направлены на приобретение эндоскопического оборудования для бюджетных учреждений здравоохранения: «Вологодская областная клиническая больница» (12,2 млн. рублей) и «Вологодский областной онкологический диспансер» (10,9 млн. рублей).

По словам главы региона, наличие современного оборудования в клинической больнице будет способствовать сокращению койко-дня и количества используемых лекарственных препаратов. Это, как считает Олег Кувшинников, приведет к экономии бюджетных средств и даст возможность пациентам быстрее вернуться к трудовой деятельности. В онкологическом диспансере новое оборудование позволит улучшить качество диагностики онкологических заболеваний и лечения больных.

6,8 млн. рублей будет направлено на приобретение первого на территории области передвижного фельдшерско-акушерского пункта для Кичменгско-Городецкой ЦРБ.

На 10 млн. рублей планируется приобрести современное звуковое и световое оборудование для переоснащения концертного зала «Русский Дом» в Вологде. Это позволит создать комфортабельный концертный зал для проведения как концертных мероприятий с участием ведущих российских и зарубежных коллективов, масштабных творческих проектов, так и для организации международных форумов, сообщает пресс-служба губернатора.

Тэги: резервный фонд, здравоохранение, культура, русский дом
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде 7-летняя девочка провалилась под лед и погибла
Суд арестовал 21 млн рублей на банковском счете фирмы депутата Вологодского заксобрания «Биоэнергетика»
Стали известны подробности гибели 7-летней девочки, провалившейся под лед в Вологде
Общая сумма взяток, полученных экс-замгубернатора Николаем Гуслинским от «Вологодской ягоды», составила 17 млн рублей
В Вологде готовят к сносу сталинку на Чернышевского, 14а
Выплаты по вкладам лишенного лицензии «Северного кредита» начнутся не позднее 18 января
Трое череповчан получили тяжёлые травмы при катании на ватрушках
Зимняя средневековая деревня открылась в Кремлевском саду Вологды
В Вологде спасли провалившегося под лед школьника и помогавшего ему мужчину
Двое детей получили травмы в ДТП под Вологдой
10.01.2018 [Общество]

Сроки завершения реконструкции поликлиники №7 в Череповце снова сдвинулись

443
0
09.01.2018 [Общество]

В Вологде бывшего полицейского оштрафовали на 500 тысяч рублей за получение взятки

1424
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде на Масленицу собираются сжечь 400 тысяч рублей
Череповчанин рассказал о космическах элементах, найденных в древней окаменевшей медузе
В областном правительстве рассказали об увеличении турпотока в новогодние праздники
На маршрут №37 в Вологде вышел низкопольный «Олимп»
Вологодская область получит 40 млн рублей из резервного фонда президента
В Вологде горел расселенный аварийный дом на Можайского,8
Бензовоз застрял в снегу на проселочной дороге в Вытегорском районе
 
30.12.2017 [Общество]

Рыба в носках, козел в магазине и мужик в детской карусели: курьезы 2017 года в Вологодской области

5492
0
10.01.2018 [БлогоVO]

Крайне возмущена ходом реконструкции 7-й поликлиники

367
0
10.01.2018 [Обзор Прессы]

Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр

217
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика