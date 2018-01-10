Вологодская область получит 40 млн рублей из резервного фонда президента

40 млн рублей будут выделены Вологодской области из резервного фонда президента России. Деньги направят на приобретение оборудования для объектов сферы здравоохранения и культуры.

- Осенью 2017 года региональным правительством были направлены заявки на получение средств из резервного фонда президента Российской Федерации на финансирование объектов здравоохранения и культуры, - рассказал глава региона Олег Кувшинников. – Мы заручились поддержкой полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, а также отраслевых Министерств. В конце декабря по итогам рассмотрения заявок было подписано распоряжение главы государства о выделении Вологодской области 40 млн. рублей.

Средства, в частности, будут направлены на приобретение эндоскопического оборудования для бюджетных учреждений здравоохранения: «Вологодская областная клиническая больница» (12,2 млн. рублей) и «Вологодский областной онкологический диспансер» (10,9 млн. рублей).

По словам главы региона, наличие современного оборудования в клинической больнице будет способствовать сокращению койко-дня и количества используемых лекарственных препаратов. Это, как считает Олег Кувшинников, приведет к экономии бюджетных средств и даст возможность пациентам быстрее вернуться к трудовой деятельности. В онкологическом диспансере новое оборудование позволит улучшить качество диагностики онкологических заболеваний и лечения больных.

6,8 млн. рублей будет направлено на приобретение первого на территории области передвижного фельдшерско-акушерского пункта для Кичменгско-Городецкой ЦРБ.

На 10 млн. рублей планируется приобрести современное звуковое и световое оборудование для переоснащения концертного зала «Русский Дом» в Вологде. Это позволит создать комфортабельный концертный зал для проведения как концертных мероприятий с участием ведущих российских и зарубежных коллективов, масштабных творческих проектов, так и для организации международных форумов, сообщает пресс-служба губернатора.