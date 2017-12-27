В Череповецкой поликлинике №2 запустили лифт, не работавший с 1982 года

Накануне в Череповецкой городской поликлинике №2 запустили пассажирский лифт, который не работал с самого основания медучреждения - с 1982 года.

Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Канаев:

- По этому поводу было много жалоб от жителей города. Давно, еще в должности депутата областного Заксобрания, занимался решением этой проблемы вместе с главным врачом и департаментом здравоохранения области. Лифт поможет пациентам беспрепятственно добираться на любой этаж. Следующий на очереди – грузопассажирский лифт, который позволит комфортно подниматься и опускаться маломобильным гражданам. Его ремонт планируют провести летом, когда спадет поток пациентов. Работа идет, подвижки есть: постепенно обновляется материально-техническая база, преобразилась регистратура, растет престиж профессии врача. Конечно же, впереди еще много работы, чтобы система здравоохранения не вызывала претензий у пациентов. Двигаемся дальше!

Добавим, что этим летом с жалобой на недоступность для маломобильных пациентов филиала поликлиники № 2 на улице Гоголя обратился мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске. Проверка подтвердила, что ни лифта, ни специального подъемника в медчучреждении нет, а врачебные кабинеты находятся на втором этаже.