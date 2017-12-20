Выставка детских новогодних фантазий откроется в Вологодском кремле

20.12.2017 [Общество]

Новогодние панно, сказочные персонажи, ёлочки из различных материалов, ёлочные игрушки, выполненные детьми со всей области можно будет увидеть на выставке «Новогодние фантазии» в Вологодском кремле.

Работы выполнены участниками ежегодного областного конкурса, проводимого Региональным центром дополнительного образования детей, а также педагогами.  Выставка откроется 22 декабря в экспозиции отдела природы.

Экспозиция будет работать до 14 января по адресу ул. Орлова, 15. Вход платный.

Тэги: выставки, новый год
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