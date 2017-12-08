В Вологде откроется выставка елочных игрушек первой половины ХХ века

12 декабря в Юношеском центре имени В. Ф. Тендрякова откроется выставка новогодних и рождественских открыток и елочных игрушек первой половины ХХ века.

Как сообщает портал cultinfo.ru, в экспозиции будут представлены немецкие и эстонские поздравительные открытки 1910 - 1940 гг., советские елочные игрушки и новогодние украшения из личных коллекций библиотекарей.

Кроме того, новогоднее настроение на выставке создадут музыкальные сказки, звучащие со старых виниловых пластинок. Послушать их можно будет на радиоле «Рекорд-68-2» - винтажном подарке, который сделала областной библиотеке семья вологжан Гамиловых.

Открытие выставки в 14:00. Вход свободный.

Выставка будет работать до 31 января.