Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

Наталья Рюмина, Евгения Сибирцева

На сайте госзакупок размещено три заказа «Презентационно-сервисного центра» на общую сумму почти 3 миллиона рублей. На эти деньги планируется закупить за счет бюджета календари, статуэтки Деда Мороза и кружевниц, подсвечники и другие сувениры. При этом КУ ВО "Презентационно-Сервисный Центр закупает сувениры у фирмы, учредителем и директором которой является человек, одновременно занимающий должность гендиректора организации, учредитель которой - КУ ВО "Презентационно-Сервисный Центр.

Напомним, «Презентационно-сервисный центр» - казенное учреждение Вологодской области, которое занимается комплексно-сервисным обслуживанием мероприятий, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области.

16 ноября презентационный центр заказал сувенирную и полиграфическую продукцию на 1 169 061 рублей. В рамках контракта фирма-победитель должна поставить 13 видов открыток (всего 2356 штук), большинство из которых обойдутся примерно в 100-200 рублей за штуку, несколько видов визиток, 2398 календарей, бланки сертификатов и благодарственных писем, 200 значков, два хрустальных колокольчика по 4 тысячи рублей, 160 сувениров «Бочонок», два футляра по 2 тысячи рублей (для чего именно предназначен футляр, не указано) и 12 сувениров в виде сундука с откидной крышкой. Самый дорогой пункт аукциона носит таинственное название «доклад». Таких докладов Вологодской области нужно пять штук, и каждый обойдется в 6,2 тысячи рублей.

27 ноября Комитет госзаказа Вологодской области провел аукцион на поставку сувенирной продукции на общую сумму 1 267 685 рублей. На эти деньги «Презентационно-сервисный центр» закупит 320 календарей примерной стоимостью 456 рублей каждый, 160 сувенирных наборов с фигуркой Дела Мороза по 102 рубля, три вида различных текстильных сувениров: 80 штук - по 2034 рубля, 80 штук – по 1385 рублей, 100 штук - по 745 рублей. Сувенирная упаковка получилась дороже, чем некоторые сувениры. В документации аукциона указано, что центру требуется 160 сувенирных упаковок средней стоимостью 1560 рублей каждая.

Среди других предметов заказа - 310 сувенирных кружек по 590 рублей, 260 сувенирных наборов (свечка и подсвечник) по 612 рублей, 200 бумажных пакетов по 660 рублей, 15 текстильных наборов по 1147 рублей и два набора «Кружевница» по 3300 рублей.

Кроме того, 30 ноября прошел еще один аукцион на поставку сувенирной продукции - цена контракта 400 тысяч рублей. В списке товаров - 17 панно стоимость около 5 тысяч рублей каждое, 53 футляра от 2,5 до 3,1 тысяч рублей каждый (для чего футляры, не указано), 30 ручек в футляре по 1,8 тысяч рублей, 20 брелкок по 800 рублей и текстильные сумки по 415 рублей.

Несмотря на то, что в России есть тысячи фирм, поставляющих сувенирную продукцию, во всех трех аукционах был один-единственный участник - ООО «Выставка-сервис», который и стал победителем. Директор и учредитель этой фирмы - Светлана Чуканова. Она же является гендиректором НП "Центр содействия реализации проектов и программ Вологодской области", зарегистрированного по тому же адресу, что и областное правительство - Герцена, 2.

Согласно данным на сайте www.rusprofile.ru, среди учредителей этого "Центра содействия реализации проектов и программ Вологодской области" есть некое госучреждение "Хозяйственное управление". Однако при клике на гиперссылку с названием этого управления попадаешь на страницу... КУ ВО "Презентационно-Сервисный Центр":

А вот на сайте sbis.ru так и написано, что владельцами "Центра содействия реализации проектов и программ Вологодской области" являются Наталья Воронова, Елена Рыбникова и КУ ВО "Презентационно-Сервисный Центр.

Т.е. КУ ВО "Презентационно-Сервисный Центр закупает сувениры у фирмы, учредителем и директором которой является человек, одновременно занимающий должность гендиректора организации, учредитель которой - КУ ВО "Презентационно-Сервисный Центр.

Заказанные сувениры вручаются в рамках мероприятий, которые проводятся органами исполнительной власти. Они, кстати, бюджету тоже обходятся недешево.

Так, «Оказание услуг по обеспечению организации и проведения мероприятий межведомственного характера, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области в ноябре 2017 года» обошлось бюджету области в 2 984 000 рублей. Сюда вошли мероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню рождения Деда Мороза и презентация социально-экономического потенциала Вологодской области. В декабре 2017 года на организацию Международного лесного форума «Лес и человек – Вологда» и Дня Героев Отечества презентационный центр планирует потратить почти 2 463 782 рублей.