В Вологде суд смягчил наказание экс-главврачу поликлиники № 4, которого осудили за взяточничество

Вологодский областной суд, рассмотрев апелляцию адвоката бывшего главврача городской поликлиники №4 Евгения Новикова, смягчил наказание для осужденного медика. По итогам рассмотрения апелляции суд пришел к выводу, что его действия нельзя квалифицировать как получение взятки.

Напомним, в июле этого года Евгений Новиков был признан виновным в шести фактах получения взятки и одном факте злоупотребления должностными полномочиями. Судом было установлено, что на протяжении 2012-2015 г.г. главврач получал взятки от подчиненных ему работников за общее покровительство и попустительство по службе. Так, шести сотрудникам поликлиники повысили зарплату за счет премиальных и стимулирующих выплат, однако главный врач обязал их передавать сумму прибавки ему. Некоторым из них премия увеличивалась на суммы, равные «доле» главврача. Например, одна из административных работниц поликлиники была вынуждена передавать руководителю по 20 тысяч рублей наличными или безналичным платежом на банковскую карту. Как сообщал тогда следственный комитет, сумма переданных Новикову медиками взяток за эти годы составила более 1,2 млн рублей.

Кроме того, Новиков, злоупотребляя должностными полномочиями, направлял на работу подчиненных ему врачей-специалистов в клинику ООО «Авиценна» на Воркутинской,16, руководителем которой является его супруга, а сам Новиков был одним из учредителей. При этом оплата работы врачей осуществлялась за счет средств бюджетного учреждения.

Признав подсудимого виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 5 млн рублей и лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в органах власти и здравоохранения на 3 года.

Однако сторона защиты не согласилась с таким приговором и подала апелляцию в областной суд.

- Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, судебная коллегия пришла к следующему. Квалификация действий Новикова, как получение взяток, являлась некорректной и ошибочной, поскольку в его действиях имеется несколько составов преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Так, фактически ему были вверены денежные средства как материально ответственному лицу поликлиники, а он, в нарушение закона, присвоил их себе и распорядился ими по собственному усмотрению, то есть совершил присвоение и растрату с использованием своего служебного положения, - сообщает Вологодский областной суд.

В части признания Новикова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями областной суд нарушений не нашел. Однако сумма причиненного действиями главврача ущерба была снижена из-за того, что «достаточных доказательств для признания части незаконных выплат состоявшимися в материалах дела не содержалось».

В итоге наказание для Евгения Новикова смягчили с 5 до 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сумма штрафа снизилась с 5 млн рублей до 10 000 рублей, а сумма, которая будет взыскана с него в качестве возмещения ущерба - 17 992 234 рублей.